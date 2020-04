Medlemmene skal granske hva som er gjort og ikke gjort både på nasjonalt og kommunalt nivå. Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.

– Vi har utarbeidet et mandat og satt ned en kommisjon i nær dialog med partiene på Stortinget. Kommisjonen vil bestå av personer med stor erfaring og kunnskap som vil bidra til å gi lærdom for fremtiden, sier statsminister Erna Solberg.

Den uavhengige kommisjon skal gi en «grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av koronapandemien».

Utformet i samarbeid med Stortinget

Medlemmene i utvalget er:

Professor emeritus Stener Kvinnsland ( leder), Bergen

Professor Geir Sverre Braut, Time

Daglig leder Knut Eirik Dybdal , Harstad

Harstad Daglig leder Tone Fløtten, Oslo

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum

Pensjonist Toril Johansson, Oslo

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo

Professor Nina Langeland, Bergen

Rådgiver Egil Matsen, Trondheim

Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg

Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal

Fakta: Skal levere i mars 2021 Kommisjonens mandat er å analysere: Myndighetenes beredskap og planverk for pandemier både på nasjonalt og kommunalt nivå sett hen til tidligere pandemier og scenarioer

Berørte departementer og virksomheters forberedelser, håndtering og samarbeid, herunder ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Iverksatte tiltak for å redusere smittespredning, bedre kapasiteten i helsetjenesten og behandle pasienter

Iverksatte tiltak i primærhelsetjenesten og tiltak, forberedelser og beredskap i kommunene for å ivareta beboere i heldøgns omsorg

Ansvarsdelingen og samarbeidet mellom statlig og kommunalt nivå

Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons

Økonomiske og sosiale konsekvenser av pandemien og smittetiltakene

Hvordan de bredere, samfunnsmessige konsekvensene av pandemien ble håndtert og fulgt opp av myndighetene

Hvordan sentrale samfunnsfunksjoner, herunder de demokratiske, klarte å opprettholde sin funksjon, og om de rette funksjonene ble identifisert og ivaretatt Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021. Dersom kommisjonen kommer til at det ikke er grunnlag for å trekke endelige konklusjoner på dette tidspunktet, skal kommisjonen levere en delrapport.

Kvinnsland er pensjonert professor i medisin og har jobbet som overlege ved Radiumhospitalet, forskningsdirektør i Pharamicia, generalsekretær i den internasjonale kreftunionen UICC og har vært direktør i Helse Bergen.

I 2013 ble han kåret til årets helseleder med begrunnelsen at «Kvinnsland er en svært kunnskapsrik og analytisk leder med forstand, klokskap og stor arbeidskapasitet.»

– Satte liv og helse først

Solberg understreker at mandatet og sammensetningen av kommisjonen er utformet i nært samarbeid med Stortingets koronautvalg. Alle partienes parlamentariske ledere møter utvalget.

– Vi har innført svært inngripende tiltak for å slå ned smittespredningen i Norge. Selv om vi fortsatt er i en fase med høy aktivitet for å bekjempe pandemien, mener vi det er viktig å sette i gang en evaluering slik at vi kan lære for fremtiden, sier hun.

Hun viser til at regjeringen « valgte å sette liv og helse først» da tiltakene ble innført.

– Vi tok beslutningene under tidspress og med stor grad av usikkerhet om effekten av hvert enkelt tiltak.

– Det er et viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendelser skal evalueres. Det har både virksomhetene våre og vi som regjering en plikt til å gjøre.

– Denne krisen har så vidtgående konsekvenser, i alle deler av samfunnet vårt, at vi ser det som helt nødvendig med en ekstern gjennomgang som ser på hele bildet, sier Erna Solberg.