Regjeringspartiene i krisemøte i statsministerboligen i kveld: Frp ønsker rask avklaring

– Alle er tjent med at vi får en rask avklaring, både vi og de tre andre partiene er tjent med det. Det må være målet, sier parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi til Aftenposten sent onsdag kveld.

Han er ordknapp om hva som ble diskutert i statsministerboligen onsdag kveld. Men understreker at det var god tone.

– Dette var et lenge planlagt møte. Vi har vært igjennom mange saker, og selvfølgelig det som har skjedd igjennom dagen, sa han med henvisning til Frps gruppemøte tidligere på dagen.

Det var ved 1930-tiden at partiledere og de parlamentariske lederne i de fire regjeringspartiene kom til statsministerboligen i Parkveien rett bak Slottet. Middagen skulle være en arbeidsmiddag, istedet ble det en krisemiddag. Grunnen var Frps sterke reaksjoner på at regjeringen bestemte å hente hjem kvinnen med to barn som var i Al-hol-leiren i Syria.

Frp krever mer innflytelse for å fortsette i regjering.

Taus om temaer

– Kan du si noe om hvilke temaer denne kravlisten Frp har varslet kommer til å inneholde?

– Dette må vi jobbe med, og så må vi ta en dialog med de andre om det. Foreløpig vil jeg ikke si noe om hva den inneholder.

Limi sier at han regner med en avklaring frem mot den strategikonferansen som sentralstyret skal ha i slutten av januar. Da vil det blio avgjort om statsminister Erna Solberg har kommet Frp så mye i møte at partiet velger å fortsette i regjering.

Ropstad fornøyd

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjentok etter møtet at han vart glad for at barna kom hjem og minnet om at barna var uskyldige.

– Dette er en sak som KrF skal løfte frem, sa han.

Men han uttrykte forståelse for at Frp hadde problemer med denne saken.

– V i har lyttet til det de har å si og så får vi se hva det er de kommer med. De samtalene skal vi ta internt, sa Ropstad før han satte seg i en svart regjeringsbil.

Men til NTB sa han tidligere onsdag at det er ingen grunn til å gi etter for Frps krav.

– At de kommer med én reaksjon i går og en annen i dag, er underlig. Det er ingen grunn til at Frp nå skal få gjennomslag for en ny kravliste. Vi er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier han.

Utilnærmelig Venstre-leder

Venstres leder Trine Skei Grande hadde onsdag ingen kommentar til Frps varsel om en ny kravliste for å fortsette i regjeringen. Hun satte seg inn i regjeringsbilen bak porten i statsministerboligen, utenfor rekkevidde av mediene.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik nøyde seg med å si at det hadde vært en bra middag.

Dramatisk gruppemøte i Frp

Onsdag var Fremskrittspartiets stortingsgruppe samlet til gruppemøte etter at regjeringen bestemte å hente hjem kvinnen med to barn som var i Al-hol-leiren i Syria.

Kvinnen og hennes to barn ble hentet ut leiren fordi det ene barnet er alvorlig syk. Gutten vil få behandling på et norsk sykehus.

Sentrale medlemmer i Frp har vært sterkt imot å hente hjem kvinnen. Dette understreket partilederen, finansminister Siv Jensen, nok en gang tirsdag.

Frp vil stille krav

Etter møtet uttalte hun at Frp vil stille tydelig krav for videre regjeringsdeltagelse.

Jensen sa stortingsgruppen var enstemmig om strategien. Hun vil foreløpig ikke peke på hvilke områder Frp vil stille krav på.

– Det skal vi nå jobbe ferdig i løpet av relativt kort tid. Men jeg har ingen planer om å ha en offentlig debatt om det. Vi skal utarbeide denne listen i ro og mak. Så skal vi overlevere den til statsministeren bak lukkende dører, sier hun.