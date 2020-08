Nav beklager: Fedre har på galt grunnlag mistet fedrekvoten. Nav jobber med å få oversikt over hvor mange som er rammet.

Da Nav avslo søknaden til Marius Lie Bratland om 15 ukers lønnet fedrekvote, måtte han ta opp lån for å ha råd til være hjemme med datteren. Nå innrømmer Nav at Bratland og flere andre har fått avslag på feil grunnlag.

– Det var et stort slag i trynet, et sjokk. Tanken om at det kunne skje, hadde ikke streifet meg. Vi hadde lagt en kabal.

