Næringspolitisk talsperson Terje Lien Aasland i Ap skjerper tonen i saken om fiskeriminister Geir Inge Sivertsens (H) dobbeltlønn og etterlønn. Tirsdag sendte han på vegne av Ap et brev med en rekke nye spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saken.

I brevet ber Ap om å få vite hvem som ga Sivertsen tillatelse til å ha dobbeltjobb og om det er andre bistillinger, biverv, styreverv eller lønnede oppdrag han har hatt ved siden av det å være statsråd eller statssekretær?

Dette brevet kommer i tillegg til spørsmål Ap stilte mandag. Bakgrunnen for det nye brevet, er blant annet opplysningene om Sivertsens godtgjørelse som fylkestingsrepresentant som Aftenposten skrev om mandag.

I tillegg har SV og Rødt vært tydelige i sin kritikk av fiskeriministeren. Tirsdag skrev Per-Willy Amundsen (Frp) på sin Facebook-side at Erna må finne en ny fiskeriminister. Frp-ledelsen vil ikke kommentere saken, skriver NTB.

– Ser Ap nå så alvorlig på denne saken at dere vurderer mistillit mot fiskeriministeren?

– Vi må avvente de svarene som statsministeren gir på de spørsmålene vi har stilt, svarer Aasland.

Reagerer på Solbergs svar

Aasland mener at forklaringene til Sivertsen og kommentarene fra statsminister Erna Solberg også gjør at det er behov for flere oppklaringer.

Det er særlig hennes uttalelser til NRK Dagsrevyen 24. februar han reagerer på. Her sa statsministeren at Sivertsen «gjorde en iherdig innsats i begge jobbene» og videre: «han har rett til lønn for begge jobbene» i perioden han både var ordfører og statssekretær.

Lise Åserud

I reglement om arbeidsvilkår paragraf 16 for departementenes politiske ledelse slås det fast at statssekretærer og regjeringsmedlemmer «ikke må ha lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse.»

Det er statsministeren som etter loven avgjør om statsråder skal kunne ha andre oppdrag, mens den enkelte statsråd avgjør dette for statssekretærer.

Fakta: Slik er bestemmelsen Paragraf 16 i reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse fra januar 2017: Adgang til å inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag Regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse. Statsministeren gir tillatelse for statsrådene, mens tillatelse for statssekretærer og politiske rådgivere gis av ansvarlig regjeringsmedlem.

I brevet spør Aasland hvordan paragraf 16 er å forstå med tanke på at Geir Inge Sivertsen hadde to fulle stillinger, henholdsvis som ordfører og statssekretær?

Terje Pedersen, NTB scanpix

Ordfører er et biverv?

Han fortsetter med flere spørsmål om akkurat dette:

Hvordan mener statsministeren at paragraf 16 er å forstå med tanke på at Geir Inge Sivertsen hadde to fulle stillinger, henholdsvis som ordfører og statssekretær? Mener statsministeren at denne paragrafen åpner for å ha annen fulltidsbeskjeftigelse?

Mener statsministeren at rollen som ordfører er å betrakte som et bierverv?

Kan statsministeren redegjøre for hvilke vurderinger som ble foretatt da Geir Inge Sivertsen fikk tiltre som statssekretær samtidig som han fortsatte som ordfører i full stilling?

Kan statsministeren utdype hva hun legger i uttalelsen til NRK Dagsrevyen om at «han gjorde en iherdig innsats i begge jobbene»?

Har statsministeren noen dokumentasjon på hvilke oppgaver Sivertsen faktisk gjennomførte som ordfører, og kan denne dokumentasjonen eventuelt fremlegges

Til NRK Dagsrevyen uttaler statsministeren at Sivertsen «har rett til lønn for begge jobbene». Hvordan vurderer statsministeren dette samsvarer med paragraf 16?

Godtgjørelse fra fylket

Sivertsen fikk også full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og senere fiskeriminister 24. januar. Aasland stiller også spørsmål om dette: