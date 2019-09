Ap tapte valget, fordi det ikke klarte å målbære frustrasjonene som mange føler som følge av sentraliseringen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han åpnet partiets landsstyre. Men store deler av talen brukte partilederen på å peke fremover.

Ap skal gjøre klima til en stor sak frem mot valget i 2021, men Ap-lederen innrømmet at det er sterke spenninger mellom AUF som vil avvikle oljeindustrien og Fellesforbundet som organiserer mange i oljesektoren.

Slå ring om EØS

I talen gikk Støre rett inn i en annen sak som kommer til å bli en stridssak i arbeiderbevegelsen fremover.

Det var i et intervju med Aftenposten sist uke at lederen i Fellesforbundet s leder Jørn Eggum som er medlem av Aps sentralstyre, kom til å kjempe for denne saken i Aps programarbeid før neste stortingsvalg. Den saken blir viktig på forbundets landsmøte i oktober.

– Vi skal slå ring om EØS-avtalen. Norske distrikter er så avhengige av at den ikke blir køddet med, sa Støre.

Han minnet om at avstanden er lenger fra distriktene og til markedene. Derfor mente han det er viktig å slå ring om avtalen og utnytte de handlingsrom som EØS-avtalen gir.

Olav Olsen

– Hva betyr det å»kødde med EØS-avtalen»?

Det er å rokke ved avtalens trygge rammer rundt norsk nærings- og arbeidsliv, svarer han.

Vil ikke utrede alternativer

– Men er det Fellesforbundet ønsker å kartlegge alternativer og utrede handlingsrommet å kødde med avtalen?

– Det å utrede alternativ til avtalen betyr at du er på utkikk etter noe annet, og det er ikke Ap. Avtalen er god, slår Støre fast.

– Men kan ikke en slik utredning legge alternativene døde en gang for alle?

– Nei, viss du utreder et alternativ, så er du på jakt etter et alternativ. Det er ikke vi. Da skaper du usikkerhet rundt den avtalen som er. Det er en avtale som vi har inngått og som har stått stødig, men den kan aldri bli tatt for gitt, dersom vi selv skaper usikkerhet om den. Det er et galt signal, understreker Støre som sier han er mer åpen for å utrede handlingsrommet.

– Det handler om å skaffe ny kunnskap om hvordan vår politikk har muligheter innenfor avtalen. Handlingsrommet er der, og høyre og venstresiden bruker det på ulik måtte, sier han.

Støre viser til handlingsplan mot sosial dumping og arbeid mot innleie av arbeidskraft som områder der venstresiden bruker handlingsrommet i EØS-avtalen.

For dårlig resultat

Aps landsstyre er det mektigste organet mellom landsmøtene. Det er samlet til en todagers selvransakelse etter valgresultatet på 24,8 prosent, som partileder Jonas Gahr Støre slo fast var for dårlig.

– Det er et tall som bør synke tungt i oss. Det er rett og slett altfor dårlig, sa Støre.

Støre slo fast at «vi skal høyere, vi kan bedre».

– Ap klarte ikke å målbære frustrasjonen mange har som følge av sentraliseringen, ei heller bli førstevalget for dem som var mest opptatt av bom eller klima, sa Støre

Tapte i distriktene

– Vi opplevde et stort fall i distriktene og særlig i nord, sa partilederen, vel vitende om at Ap hadde meislet ut en ny distriktspolitikk etter forrige stortingsvalg.

– Vi klarte ikke å gjennomføre strategien vår, slo han fast.

Han understreket at dette også var partiledelsens ansvar og at den tok det ansvaret.

Men han så også lyspunkter i valget og viste til at godt over 50 prosent av Norges innbyggere vil bo i en kommune der Ap styrer.

Samarbeid før 2021

Muligheten for et fremtidig samarbeid med MDG i regjering har skapt debatt i Ap. Fellesforbundets Jørn Eggum har advart mot dette, mens byråds lederen i Oslo Raymond Johansen holder døren åpen. Dette kan bli et tema i debatten på landsstyret som avsluttes onsdag til lunsj.

Ap samarbeider lokalt med en rekke ulike partier, men diskusjonen om hvem Ap skal samarbeide med nasjonalt ved en eventuell valgseier i 2021 kaller Støre et blindspor og et feilspor.

– Vi skal ikke begynne diskusjonen om hvem vi skal samarbeide med etter 2021, sa partilederen og fikk applaus.