Saken oppdateres.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja landet på Oslo lufthavn Gardermoen onsdag morgen. Han har vært på reise i Afrika med utenrikskomiteen, mens han har skapt storm i det politiske miljøet i Norge gjennom to innlegg i Aftenposten.

Det toppet seg etter at han i Aftenposten tirsdag skrev kronikken hvor han adresserte statsministeren og sa at «det stinker av Frps retorikk».

Dermed gikk han nok en gang hardt ut mot Frp, partiet som Venstre sitter i regjering sammen med.

Han kritiserte konkret Frp-leder Siv Jensens bruk av begrepet snikislamisering og en Facebook-oppdatering fra Sylvi Listhaug som viste båtflyktninger i solnedgang og klar beskjed om at disse ikke var velkomne i Norge.

Les innleggene her:

Sier han ikke skrev kronikk for å posisjonere seg som leder

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen skrev i en kommentar tirsdag at Raja er en aktør i det som nå ligger an til å bli en lederstrid i partiet.

Raja mener det er legitimt at pressen stiller spørsmål om han nå posisjonerer seg for å bli leder, men sier at han har vært engasjert i verdidebatten i over 20 år.

– At jeg skriver den kronikken, det er ikke fordi jeg posisjonerer meg som leder, sier Abid Raja til pressen på Gardermoen.

På spørsmål om han vil bli leder i Venstre, svarer han:

– Alle som melder seg inn i partipolitikken, har høye ambisjoner.

Han mener det var riktig av Venstre å gå inn i regjering med Frp, men står ved innholdet og kritikken i kronikken i Aftenposten.

Henvendte seg til statsministeren

I kronikken forsøker han å forklare hvorfor han brukte begrepet «brun propaganda» om utspillene fra Jensen og Listhaug.

Det førte til at Frps leder Siv Jensen sa at «dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det.»

I kronikken henvendte Raja seg direkte til statsministeren flere ganger og spurte henne blant annet om hun føler hun har vært modig i denne debatten.

– Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, svarte statsminister Erna Solberg.

Beklaget

Senere beklaget Raja at karakteristikken «brun propaganda» kunne misforstås. «Fargesetting til propaganda og Hitlers brune skjorter var aldri – ALDRI – i mine tanker», skrev Abid Raja i et innlegg på Facebook.

På Gardermoen henvendte Raja seg rett til VGs kamera og kom med en beklagelse.

– Hvis du som er Frp-politiker eller annen politiker eller annen borger i landet er blitt støtt av «brun propaganda» fordi det er blitt koblet opp mot nazismen, så beklager jeg det, sa Raja.

Solberg har i flere dager bedt Venstre og Frp om å dempe retorikken som synliggjør en alvorlig splittelse i regjeringen og overskygger debatten om politiske saker. Solberg oppfordret partene til heller å snakke politikk. Hun har ikke lykkes.

Tirsdag ble det klart at Venstres leder Trine Skei Grande avbryter et besøk på Island for å komme hjem og forsøke å roe gemyttene.

Abid Raja kom også hjem tidligere enn resten av utenrikskomiteen.