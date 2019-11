Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

Saken oppdateres

Anniken Hauglie sendte tirsdag kveld sine svar til spørsmålene som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har krevd svar på i trygdeskandalen.

Det fremgår av Hauglies svar til kontrollkomiteen tirsdag kveld at Nav allerede i februar kjente til at saken inkluderte flere straffesaker:

«Gjennom arbeidet som er gjort med å forberede svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen har det også kommet frem ny informasjon som jeg ikke hadde før redegjørelsen til Stortinget 5. november. I en intern e-postutveksling i Nav 25. februar i år fremgår det at «Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres», jf. vedlagte dokument med referansenummer 20190225. Dette er informasjon oversendt departementet 17. november 2019.»

Hauglie understreker at svarene og oversikten hun oversendte Stortinget tirsdag er basert på den kunnskapen hun har pr. dags dato og at hun ikke kan utelukke at det kan komme flere fakta på bordet etterhvert.

Hauglie skriver at departementet er i full gang med «å rydde opp og gjøre opp for oss»:

«Alle dømte og anmeldte, som er identifisert, er blitt oppringt. Det er iverksatt midlertidig stopp av trekk i alle saker der det er aktuelt. Nav vil starte tilbakebetaling av feilaktig trukne ytelser denne uken.»

Hun opplyser at det har vært svært krevende å identifisere alle som skulle ha hatt en ytelse, men som ikke har fått den på grunn av utenlandsopphold.

«Her vil Nav også være avhengig av at berørte selv eller andre nære tar kontakt. Godt kommunikasjonsarbeid må derfor prioriteres», skriver hun.

Kontrollkomiteen har bedt statråden lage en tidslinje fra 2011/2012 for departementets befatning med saken og samtidig gi innsyn i all relevant dokumentasjon, brev, vedlegg og referater fra dialogen mellom departementet, NAV, NAV Klageinstans og Trygderetten.

Hauglie skriver at oversikten som tirsdag ble oversendt kontrollkomiteen likevel ikke går lenger tilbake enn til regjeringsskiftet 2013, da Solberg-regjeringen avløste den rødgrønne regjeringen.

«Jeg må (...) ta forbehold om at denne regjeringen ikke har kunnskap om den forrige regjeringens interne arbeid. Hva gjelder departementets befatning med saken før regjeringsskiftet, er oversikten derfor avgrenset mot forrige regjerings interne arbeid», skriver hun.