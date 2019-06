På den måten markerer Hagen klar motstand mot at Frp skal stemme for tre nye bompengeprosjekter mens den folkelige motstanden utenfor Løvebakken øker dag for dag.

Samtidig vet Aftenposten at han har bestemt seg for gi seg som «opprørsleder». Hagen, som fylte 75 år i mai, har gitt uttrykk for at han er lei og ikke ønsker å bli husket som partilederen som gjorde alt han kunne for å ødelegge for etterfølgeren.

Hagen har møtt som vararepresentant for Mazyar Keshvari, som er siktet for grovt bedrageri og trusler og er sykmeldt fra vervet i Stortinget.

Startet bompengeopprøret i mai

– Ingen kommentar, svarer Carl I. Hagen på alle spørsmål knyttet til bompengeopprøret.

Nå har han gitt klart signal til sine allierte – i første rekke Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen – om at de må ta ansvar hvis noen skal opponere mot Frp i regjeringskontorene.

Amundsen vil ikke kommentere saken. Tybring-Gjedde har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag.

Under Frp-landsmøtet i begynnelsen av mai startet Carl I. Hagen bompengeopprøret i Frp.

Hagen foreslo at landsmøtet skulle åpne døren til Oljefondet og bruke opp til 100 milliarder kroner til å betale ned all bompengegjeld- og derved fjerne behovet for bompenger.

Partileder Siv Jensen forsøkte å stanse resolusjonen. Nyvalgt første nestleder Sylvi Listhaug ble sendt opp talerstolen for å mane delegatene til ansvarlighet.

Listhaug talte for døve ører

Men de talte for døve ører. Frustrerte Frp-ere ser at velgerne strømmer til de nye Bompenge-listene mens Frp faller og faller. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Striden har etter hvert utviklet seg til en kamp mellom de «regjeringstro» og «populistene» som ønsker rabalder, oppmerksomhet og gallupfremgang om så partiet må ut av regjeringen.

I dagene og ukene etterpå har Hagen og hans støttespillere i stortingsgruppen forsøkt å ta med seg seieren inn i Stortinget:

Onsdag vedtar Stortinget tre nye bompengeprosjekter som regjeringspartiene står bak. Frp-opprørerne ønsket å fremme et alternativt forslag om å overføre penger fra Oljefondet til å dekke hele regningen.

Men i det dramatiske landsstyremøtet for to uker siden vant Siv Jensen en viktig seier: Hun fikk hindret at forhandlingene mellom regjeringspartiene om fjerning av bompengene skulle være fordi før voteringen.

Planen var at trusselen om at Frps stortingsgruppe skulle bryte ut av enigheten skulle tvinge Høyre, KrF og Venstre til å gi innrømmelser.

Men planen ble aldri prøvd ut. Siv Jensen forsto at hun aldri ville få de andre partiene med på å pøse inn oljemilliarder for å avdempe Frps interne krise. Alternativet kunne raskt bli at Frp måtte velge å overse landsmøteresolusjonen eller forlate regjeringen.

Partileder Jensen ser ut til å ha knust opprøret.

Stortinget skal vedta at bompengeselskaper får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av tre veiprosjekter:

Utbygging av E 6 på strekningen Moelv-Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland.

Utbygging av E-6 på strekningen Ulsberg-Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag.

Utbygging av E-18 på strekningen Langangen-Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark.

– Frp stemmer for

Frps Morten Stordalen er første nestleder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han forteller til Aftenposten at de tre bompengeprosjektene vil bli vedtatt med Frps samlede støtte onsdag.

– Det er ikke noe som skulle tilsi noe annet, sier han til Aftenposten.

Han forteller at forhandlingene om Frps bompengekrav foregår på partiledernivå. Og inntil de borgerlige partilederne blir enige om noe annet, forholder han og Frp seg til den gjeldende avtalen, ifølge Stordalen.

Overfor Aftenposten forsvarer han prosjektene. Han viser til at det er Frp-babyen Nye Veier AS, det statlige selskapet regjeringen opprettet i 2015, som skal bygge veiene.

– Nye Veier klarer å bygge veiene åtte milliarder kroner rimeligere enn det Statens vegvesen la opp til. Det er åtte milliarder mer man kan bruke på samferdsel, sier han.

– Og på to av de tre veiene skal det være bomfrie sideveier, legger han til.

Innvandringspolitisk talsmann og sentralstyremedlem Jon Engen-Helgheim sier at «det viktigste nå er å avklare situasjonen rundt bompengeopprøret i Norge».

– Det er uavhengig av de tre prosjektene som det skal stemmes over nå. Hvis velgerne virkelig har bestemt seg for at de er mot bompenger, må de stemme på et parti som er imot. Det er der problemet ligger. 85 prosent av innbyggerne har stemt på partier som er for bompenger selv om innbyggerne er imot, sier Engen-Helgheim.