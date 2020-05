Mandag møtte byrådet i Oslo kommunalminister Nikolai Astrup (H) for å drøfte Oslos økonomiske situasjon etter koronakrisen.

Ifølge byrådsleder Raymond Johansen (Ap) må Oslo få mer penger av staten. Oslo går med over 1 milliard i minus med de pengene de får. Derfor vil Oslo ha mer og begrunner det med at byen er hardere rammet av epidemien og derfor har større utgifter, uttalte han mandag til Klassekampen.

Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i finansutvalget i Oslo bystyre, og nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, sier at de støtter byrådet i at Oslo trenger mer penger.

Men de mener at byrådspartiene i Oslo øker de ikke-koronarelaterte utgiftene ved å bruke penger på politiske kjepphester. De mener en nå må bruke sparekniven.

Må bygge en buffer

– I stedet for å bygge opp en egen buffer som et bidrag til å takle krisen gjør byrådet det motsatte og bruker kommunens reserver på helt andre formål, mener Eirik Lae Solberg.

De to Høyre-politikerne peker konkret på tre saker som kommer opp på bystyrets møte onsdag 6. mai:

Byrådet foreslår å bruke 65 millioner kroner til å kjøpe en privat barnehage. Høyre sier nei.

Byrådet vil bruke 250 millioner på å redusere prisen på enkeltbilletter i kollektivtrafikken i år. Høyre foreslår å stryke den av årets budsjett.

Byrådet foreslår også å bruke 682 millioner på å bygge nytt Manglerud-bad. Prisen har økt fra 135 millioner da bystyret sist behandlet saken i 2015. Høyre vil ha en ny vurdering av prosjektet.

– Undergraver troverdigheten

– Det er så vi nesten ikke tror det er sant. Samtidig som Ap/SV/MDG-byrådet ber om mer penger til Oslo, inviteres bystyret til å bruke 997 millioner kroner på ikke-korona-relaterte utgifter, forklarer de to. De sammenligner det med at du sier til vennene dine at du er helt blakk og trenger hjelp, samtidig som du kjøper deg ny bil.

– Da undergraver du troverdigheten din. Det har ikke Oslo kommune råd til, slår de fast.

For nytt bad på Manglerud, men ...

Det er tverrpolitisk enighet om å bygge nytt bad på Manglerud. Men de to Høyre-toppene viser til at Høyre har ønsket å sende saken tilbake til byrådet og få en lavere kostnadsramme.

– Av hensyn til Oslo kommunes troverdighet bør byrådet snu, mener de to.

Rygg og Lae Solberg mener det er grunn til å være urolig over at det brukes så store penger så kort tid før revidert budsjett skal behandles.

– Byrådet bør være forsiktig med å påføre kommunen nye store, uventede kostnader før revidert budsjett skal behandles. Vi må få muligheten til å se kostnadene i sammenheng og prioritere det viktigste, sier Rygg.

Morten Uglum

Tøffe sparetiltak i revidert budsjett

De to Høyre-toppene understreker at de er forberedt på at revidert budsjett for kommunen, som legges frem om kort tid, må inneholde tøffe prioriteringer.

– Mange av kommunens virksomheter har hatt ekstraordinære kostnader som følge av koronaviruset. Og med så mange bedrifter som sliter, vil vi se langt lavere inntekter til kommunen fremover også. Det betyr at pengene må fordeles med stor forsiktighet, og de viktigste oppgavene må prioriteres.

Finansbyråden avviser Høyre-kritikk

Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) sier at mandagens møte med kommunalministeren var positivt. De fikk signaler om at det kommer mer penger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett til uken, særlig til kollektivtrafikken.

– Men er det ikke litt spesielt at byrådet på neste bystyremøte foreslår å bruke store summer på ikke-korona-relaterte tiltak nå, som Manglerud bad, kjøp av barnehage og lavere billettpriser på Ruter?

– Manglerud bad er et prosjekt som er mer enn et bad. Det dreier seg også om en ungdomsklubb. Dette er et byggeprosjekt som er klart og kan settes i gang raskt. Dette er en type prosjekt som er etterlyst av næringslivet for å holde den økonomiske aktiviteten oppe, sier Wilhelmsen. Han viser til at det på onsdagens bystyremøte skal bevilges penger for å holde Ruter i gang.

– Kuttene i billettpriser er noe som ble vedtatt av bystyret før jul, og om og når det gjennomføres, er avhengig av de pågående forhandlingene med Viken og staten om Oslopakke 3, sier Wilhelmsen.