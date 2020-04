NHO: 4 av 10 bedrifter får lite hjelp av kontantstøtten

Det går frem av NHOs spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene. Den er gjennomført tirsdag og onsdag denne uken med 4088 svar.

Daglig leder i Halden Taxi, Bent Skogli, er blant dem som mener ordningen bommer for dem som trenger det mest.

– Du kan trygt si at jeg er enig med de 41 prosentene som synes kriseordningen hjelper lite, sier Skogli.

For ham og andre drosjesjåfører er det en utfordring at deres faste utgifter ikke dekkes av kompensasjonsordningen. Det gjelder blant annet avdrag på billån, som sjåførene må ta opp for å kunne registrere drosjen på sitt løyve.

– Våre største utgifter trekkes ikke fra, og da blir summen som kompenseres liten.

Tirsdag varslet finansminister Jan Tore Sanner (H) at egenandelen for bedriftene som ikke er blitt pålagt å stenge av staten, halveres fra 10.000 kroner til 5000 kroner i søknaden for april. Det skal hjelpe de bedriftene som har lave faste utgifter som de likevel trenger hjelp til å dekke.

– Det er vi selvfølgelig glade for. Men jeg synes fortsatt de skulle trukket en prosentandel, sier Skogli. Han mener et fradrag på 5 prosent, til fordel for et flatt beløp, ville sikret at alle bidro til dugnaden etter evne.

NHO: Omsetningssvikten kommer litt senere

Undersøkelsen viser at den første begeistringen for kompensasjonsordningen har kjølnet blant bedriftene. Ordningen åpner for kontantstøtte til bedrifter som har «faste, uunngåelige kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået».

1 av 4 bedrifter (26 prosent) mener kompensasjonsordningen er til hjelp (i stor eller noen grad). For to uker siden var tallet 39 prosent.

41 prosent sier den hjelper lite eller ingenting (30 prosent sist).

– Sist bedriftene svarte var ikke kompensasjonsordningen i gang. Nå opplever mange at de ikke får positivt svar, sier Almlid.

Han tror det kan skyldes at mange opplever at omsetningssvikten kommer litt senere, som for eksempel bilbransjen.

– Vi har derfor tatt til orde for å skyve ordningen over sommeren og gjelde også i juni, juli og august. Mange har ikke vært kvalifisert, men kommer til å bli det.

– Vi er svært klar over at kompensasjonsordningen ikke er perfekt. Derfor har vi da også nettopp spilt inn til regjeringen fem konkrete krav om forbedringer, sier Almlid.

NHO: Egenandelen må bort

NHO mener blant annet at egenandelen- redusert til 5.000 kroner- må helt bort.

– Mange avkortninger gjør at mange små og mellomstore ikke får nyte godt av ordningen, sier NHO-sjefen.

Samtidig svarer 20 prosent av bedriftene at de har planer for oppsigelser. Det er en økning på tre prosentenheter fra 17 prosent for to uker siden.

Blant bedriftene er det 6 prosent som har gjennomført oppsigelser. Det der en oppgang fra 4 prosent sist.

Almlid sier at tallene ikke kommer overraskende.

– Vi hører om flere som planlegger oppsigelser som SAS i går. Denne krisen kommer til å sitte i lenge og da er det mange som sier opp for å tilpasse bedriften til det som kommer, sier Almlid.

Han understreker at selv om endringen ikke er så stor, er det likevel dramatisk for dem det gjelder.

– Både for dem som mister jobben sin og for bedriftene som helst skulle skape nye arbeidsplasser. For mange bedrifter handler dette om den eneste veien for å overleve koronakrisen, sier han.

Han leser et viktig budskap til det politiske systemet ut av undersøkelsen:

– Det viser for all verden at det er viktig å skape nye arbeidsplasser og at den store politiske debatten bør dreie seg om hvordan fremtidens næringsliv skal se ut, sier NHO-sjefen.

Ellers viser undersøkelsen at det er færre bedrifter som mangler penger til å betale regninger (23 prosent mot 26 prosent sist). Det er også en liten nedgang i antallet bedrifter som opplever konkurstrussel.