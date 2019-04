Hagen har kjent Ulf Leirstein og hans mor, som tidligere var listetopp for Frp i Østfold, i over 30 år.

– Jeg vet at Ulf gjorde noen dumme ting for 7–8 år siden. Det har mediene funnet frem med ujevne mellomrom og minnet ham og familien på. Da noen begynte å stille spørsmål om gjenvalg for Leirstein til Stortinget, finner mediene igjen frem disse gamle historiene, sier Hagen.

– Det er trist. Vi har noen læresetninger i strafferetten: Når du har sonet din straff er du ferdig. Det lar mediene ikke en politiker få gjøre. Mediene fortsetter å forfølge politikere og gir ny straff gang på gang ved å gi oppmerksomhet om gamle saker.

– Det har vært en belastning for ham, barn og foreldre, sier Hagen.

Han mener mediene burde latt saken ligge etter at partiets organisasjonsutvalg konkluderte og stortingsgruppen strippet ham for verv i januar i fjor.

Thomas Spence

– Jeg hadde ønsket og håpet at han hadde stått løpet videre

Da Fremskrittpartiets Ungdom la seg selv ned etter bråket om partiets kurs på begynnelsen av 1990-tallet, var det Hagen og sentralstyret som oppnevnte Ulf Leirstein som ny leder i FpU etter Lars Erik Grønntun.

– Mener du mediene har drevet Leirstein ut av Frp?

– Mediene har en vesentlig del av ansvaret på samme måte som mediene stanset karrieren til Trond Giske. Motstanderne utnyttet metoo-kampanjen til å ta frem gamle historier som har vært kjent i alle år. Den lot de som ville stanse Trond Giske bruke den eneste måten de kan stanse ham på.

– Beklager du Leirsteins beslutning?

– Jeg hadde ønsket og håpet at han hadde stått løpet videre. Han har gjort en utmerket jobb som varaordfører i Moss, fylkestingsrepresentant i Østfold og i stortingsgruppen.

– Han signaliserer misnøye med kompromissene i regjeringen?

– Mange i Frp er slitne over at vi i regjering selvsagt må tone ned Frps egen politikk og profil. Det er belastende. Vi er det eneste partiet som ikke vil ha bompenger, og så får vi skylden, sier han oppgitt.

– Den saken sliter på mange, sukker han.

– Leirstein vil ikke lage vanskeligheter for Frp

– Blir Leirstein nå en Frp-motstander?

– Jeg vil vurdere Leirstein i Stortinget som Frp-er selv om han formelt ikke er medlem. Jeg kan ikke se for meg at Leirstein vil lage noen vanskeligheter for Frps gruppe, sier Hagen.

– Har du vært i kontakt med ham i dag?

– Jeg ringte ham, men han tok ikke telefonen. Da sendte jeg ham en SMS, og fikk følgende svar:

«Takk Carl. Du er en god venn, og jeg har mye å takke deg for. Ser frem til en god prat, tusen takk».