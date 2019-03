– Jeg må jo si det er en forbedring for departementet at et kommer inn en romsdaling i stedet for sunnmøring. Og en Liverpool-supporter i stedet for en Tottenham-supporter, sa Kallmyr spøkefullt under nøkkeloverleveringen i Justisdepartementet fredag.

Kallmyr etterfølger partikollega Tor Mikkel Wara, som gikk av som justisminister torsdag.