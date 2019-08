I den første partilederduellen mellom statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre gjorde Ap-lederen det klart at Høyres forslag om en tre timers bompengepause fra fem om ettermiddagen, er en dårlig idé.

Det er Høyre i Oslo og Bergen som står bak dette forslaget som er ment å lette situasjonen for særlig barnefamiliene. Det var VG som først omtalte forslaget, som er et forsøk på å demme opp for bompengepartiets fremgang lokalt.

Støre mente at dette ville bety at trafikken ville bli vridd i retning av tiden på ettermiddagen hvor det var bompengepause og at det ville øke trafikken og forurensingen.

Statsminister Solberg ble i debatten presset på om Høyre kunne samarbeide med bompengepartiet, men hun parerte dette med at samarbeidsløsninger fant man lokalt.

– Vi i Høyer har respekt for lokale ønsker og lokale varianter, men utgangspunktet er å få til et bredt borgerlig samarbeid der det er mulig, sa Solberg.

– Bompengepartiet lener seg i Oslo, Bergen og Tromsø mot høyre og Høyre tar de imot, repliserte Støre.

Valgte seg Blå

Ap og Høyre hadde valgt seg utestedet Blå ved Akerselva som valplass for den første partilederduellen i denne valgkampen. Strategene fra begge partier var opptatt av at de skulle komme ut med budskapet i sine hovedsaker før de første meningsmålingene etter ferien tas opp og før den offisielle valgkampåpningen med partilederdebatt under Arendalsuken i neste uke.

Begge partiene sliter, og tradisjonelt har de tjent på å ha hverandre som hovedkmotstandere. På Poll of polls gjennomsnitt av målingene for juli ligger Ap på 25 og Høyre 21,6 prosent. For fire år siden fikk Ap 33 prosent i kommunevalget og Høyre 23,2.

Arrangementet sto Ap og Høyre for i fellesskap og debatten ble preget av ordveksling om skole, helse og arbeidsliv. Det var ordstyrer Siv Sandvik, kommentator i Adresseavisen, og ikke partiene selv, som hadde pekt ut bompengesaken som tema.

I regjeringen pågår det nå et arbeid om å komme opp med tiltak for å dempe striden rundt bompenger. Finansminister Siv Jensen er presset av eget landsmøte og landsstyre. I et intervju med Aftenposten i sommer sa hun har det må komme friske statlige penger for å redusere bompengeandelen.

Taus om bompengeenighet i regjeringen

– Kan det som Høyre i Bergen og Oslo har foreslått når det gjelder bompenger danne utgangspunkt for det som regjeringen skal komme frem til?

– Jeg synes de borgerlige partiene i Oslo og Bergen har en fornuftig tilnærming for å se om et er noen endringer en kan gjøre som gjør dette klitt bedre. Det å blankt avvise det, slik Støre gjør, synes jeg er litt dumt, sier statsministeren – som ikke ville gå nærmere inn på om disse forslagene kunne bli tema i de forhandlingene som føres mellom regjeringspartiene.

En smilende statsminister ville ikke svare på når regjeringen kommer med en avklaring: – Den kommer når og om vi blir enige, svarer hun.