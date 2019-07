– Tiden er inne for et rødgrønt skifte i Stavanger, sa Jonas Gahr Støre.

Omgitt av stands fra Høyre, MDG og Venstre på Arneageren i Stavanger sentrum sa Arbeiderpartiets leder at han vil åpne dørene for samarbeidspartier, uten å utdype ytterligere.

Oslo, Trondheim og Bergen styres allerede av venstresiden. Nå vil Arbeiderpartiet ta makten i Stavanger ved høstens kommunevalg. Arbeiderpartiets partileder starter valgkampen i Stavanger og Kristiansand, hvor partiet er i en utfordrerposisjon.

Jakter urbane velgere

– Hvis Stavanger ikke lykkes, lykkes heller ikke Norge. Her i byen øker forskjellene, og Høyres utstillingsvindu i byen har slått sprekker, sa Støre.

Det ser ut til at partilederen har et ekstra øye med byene når han nå sparker i gang valgkampen i en glovarm oljeby, hvor de røde ikke har hatt makten på 26 år.

Målingene viser at det røde flertallet reddes av fremgang i samarbeidspartiene SV, Rødt og MDG, mens AP har hatt en tilbakegang i alle byene de siste fire årene.

Kuldegufs fra Nord

Samtidig har partiledelsen fått en kjølig skulder fra velgere i andre deler av landet.

I en fersk meningsmåling publisert i Nordlys får Ap 22,5 prosent, mens Senterpartiet får 23,9 prosent i hele landsdelen. Nord-Norge har vært en bastion for Arbeiderpartiet siden etterkrigstiden.

Selv om byene er viktig avviser Støre at partiene prioriterer byene over landsdelen hvor de ikke lenger dominerer.

– Alle 350 valg er like viktige for oss, og ingenting skal tas lett på. Vi må jobbe like hardt på stedene vi er i posisjon, som der vi er i opposisjon, sier han til Aftenposten.

Gratis skolemat og SFO

Arbeiderpartiet er maktsultne. Kanskje nettopp derfor har de landet på gratis skolemat, gratis SFO og hele stillinger i helsesektoren for å friste velgerne under høstens kommunevalg. Til Aftenposten sier Støre at han ikke tror «bompengestøy» vil overskygge partiets kampsaker.

– Det folk mener er det viktigste i livet må også være det viktigste i politikken. Partier som bare har én sak, gir sjelden gir gode løsninger, sier han.

Bompengepartiet på vippen

I den nyeste partimålingen fra Respons Analyse for VG og Stavanger Aftenblad ligger Arbeiderpartiet an til en oppslutning på 22, 4 prosent i oljebyen, en tilbakegang på rundt fire prosent fra forrige kommunevalg.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger ligger samtidig an til å tredoble sin oppslutning fra kommunevalget i 2015. Med et slikt valgresultat i september havner Bompengepartiet på vippen i kommunestyret i Stavanger, hvor de har vært representert i bystyret de siste fire årene.

Mange av Aps ordførere rundt om i landet etterlyser mer tydelighet fra partitoppen, oppsummerer Klassekampen som har snakket med 90 av Arbeiderpartiets 200 ordførere.