MDG slakter Venstres bompenge-forslag

– Venstres bomløsning er dårlig miljøpolitikk fordi den totalt sett vil gjøre det billigere å kjøre bil i Oslo. Faktisk vil det gi nesten halvert bomtakst for tre av fire bilturer i Oslo. Dette er dessverre typisk for denne regjeringen: For hvert museskritt frem for miljøet, går man to Frp-skritt tilbake, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, inviterte mandag MDG til et lokalt bompenge-forlik i kjølvannet av regjeringens bompengepakke:

En sjokkøkning med dobling av bomavgiften til mellom 40 og 50 kroner i rushtiden (mellom 0700–0900 og 1500-1700)

20 prosents kutt i prisen for månedskort.

– Oslo må takke ja til statens milliarder til kollektivtrafikken, redusere prisen på månedskort til 590 kroner fra dagens 750 kroner og så gjør vi det mye dyrere å kjøre bil, sa Bjercke.

– Det er bra om Venstre nå er enig med oss i at rushtidsavgiften må opp og kollektivprisene ned. Men til forskjell fra Venstre så vil ikke vi kutte bompengene ellers i døgnet, og samtidig bygge masse nye motorveier som vil øke biltrafikk og luftforurensning, svarer Nguyen Berg tilbake.

MDG: All trafikk utenom rushtiden mye billigere

MDG har regnet på det de mener er konsekvensene av Venstres forslag:

Helt ferske 2019-tall viser at 23 prosent av bompasseringene foregår i rushtiden.

Regjerings bompakketilbud til kommunene forutsetter at bompenge-belastningen totalt sett skal reduseres. Det betyr ifølge MDG at all trafikk utenom rushtiden (77 prosent) vil måtte bli billigere.

Det gir etter MDGS regnestykke følgende takst for dieselbil i Osloringen (passering en vei) med brikkerabatt

I rush: Opp fra 24,8 til 49,6 kroner

Utenom rush: Ned fra 20 kr til 12,4 kroner

Men Bjercke sier det er flere feil MDGs beregning.

– Jeg tok utgangspunkt i tallene fra 2017 om 33 prosent av trafikken i rushtiden. Hvis det er redusert til 23 prosent i 2019, så har den beskjedne rushtidsavgiftsøkningen hatt en effekt. Det viser at jeg har rett, sier Bjercke og fortsetter:

– Da da må MDG være villig til å diskuterte sterkere virkemidler. Transportøkonomisk Institutt har rådet oss til å bruke differensiert bompengeavgift mye tøffere enn i dag og samtidig reduseres prisen på månedskortet ned, sier han.

Venstre: Fagfolk må avgjøre bompris-nivået

Bjercke sier at fagfolkene må avgjøre akkurat hvor mye bompengeprisen bør økes i rushtiden.

– Jeg har ikke fasiten. Det er direkte uansvarlig bare å avfeie dette uten at vi har fått fagfolkene til å se på det. Det ligger tre milliarder kroner til styrket kollektivtransport i potten, sier Bjercke.

Nguyen Berg sier at regjeringens pakke forutsetter kutt i bompenger.

– Vi i De Grønne går heller gå til valg på å kutte biltrafikken med en tredjedel, kutte kollektivprisene med en femtedel, og gjøre Oslo til verdens første storby helt uten utslipp. Skal vi klare dette må bompengene opp, ikke ned.

– Mens bilavgiftene er kuttet med mange milliarder kroner under denne regjeringen, har regjeringen økt avgiftene på kollektivtransport. Det er usosialt. Norge har nå blant de høyeste kollektivprisene i Europa. Det folk i Oslo trenger, er et bedre og billigere kollektivtilbud. Ikke mer biltrafikk og forurensing, sier Nguyen Berg som beklager at «Frp har fått altfor mye gjennomslag».

Frp: - Usosialt forslag

Oslo Frps førstekandidat Aina Stenersen er like uenig med Venstre, fra den andre siden av det politiske landskapet:

– Forslaget er usosialt og særdeles urettferdig, og bare et spill av Venstre. De kan ikke ha satt seg inn i regjeringens forslag i det hele tatt. Her ligger det midler inne til å både senke prisene på månedskort og bompengene. Venstre i Oslo vil bare plage bilistene i samme stil som MDG, sier Stenersen.