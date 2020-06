Nestlederne i Oslo Frp ber om ekstraordinært møte

De vil tirsdag be om at møtet holdes så snart som mulig, bekrefter politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen overfor NRK. Han utdyper at de ønsker en redegjørelse fra leder i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen.

– Situasjonen nå med meningsutveksling i mediene er uholdbar i lengden og potensielt skadelig for partiet, sier Meeg-Bentzen.

I et intervju med Finansavisen i helgen ga Ugland-Jacobsen uttrykk for at det ikke skulle ligge noen automatikk i at partileder Siv Jensen vil bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år. Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har i lengre tid frontet at partiets politiske linje bør dreies i en nasjonalliberalistisk retning. Dette ble heller ikke tatt godt imot hos Jensen, som ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Diskusjonen har ført til at flere av Frps lokallag har bedt sentralstyret om å legge ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, heter det i et opprop som blant andre fylkeslederne i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak. .