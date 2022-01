LO-toppene: Krever at Ap og Sp blir enige om havvind og hybridkabler

LO-toppene med marsjordre til regjeringen: Før påske må Ap og Sp bli enige om hvordan havvind skal finansieres.

LO-toppene Mette Nord (f.v.), Peggy Hessen Følsvik og Jørn Eggum med klar beskjed til regjeringen.

De tre mektigste LO-toppene samles på Youngstorget i anledning Støre-regjeringens første 100 dager. LO-toppene Peggy Hessen Følsvik, Jørn Eggum og Mette Nord er svært fornøyd med Støre-regjeringens innsats.

– Støre-regjeringen har levert mye god politikk ut fra våre forventninger. Spesielt på arbeidslivssiden. Det er vi veldig godt fornøyd med. De ruller ut den ene gode saken etter den andre, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Men viktige og vanskelige avgjørelser ligger foran. Budskapet er at regjeringen må finne en måte å finansiere utbygging av havvind.

– Dette må Ap og Sp finne ut av. For her er de uenige, sier Jørn Eggum, leder for Fellesforbundets 160.000 medlemmer industrien, bygg-, hotell- og restaurant og transport.

– Milliardsubsidier er eneste alternativ til hybridkabler

Sp sier nei til såkalte hybridkabler og mer eksport av kraft. Partiet mener det vil øke strømprisen til folk og industri i Norge.

Men uten hybridkabler og krafteksport er anleggene ulønnsomme, sier bransjen. Eneste alternativ er milliardsubsidier fra staten

– Norge er avhengig av mer fornybar kraft. Hvis vi ikke skal ha hybridkabler som også skal utveksle med andre land, blir det ekstremt kostbart. Da må staten være villig til å ta den regningen, sier Eggum.

Han mener at uten utenlandskabler og kraftimport hadde vi opplevd «industridød på Vestlandet». I 2010 importerte Norge 30 TWh. I 2020 eksporterte vi 10 prosent tilsvarende 15 TWh av all norskprodusert kraft.

Regjeringen har sagt nei til nye utenlands strømkabler.

Hybridkabler er strømkabler som frakter strøm som er laget av havvind til et annet land. Men striden står om de også kan brukes til å eksportere strøm fra fastlandet.

Strømkrisen gjør saken betent

Før påske skal regjeringen legge frem en energimelding. Den akutte strømkrisen gjør saken ekstra betent. Innen den tid må de finne en løsning på utbyggingen av Sørlige Nordsjø II.

– Det er eneste sikre er at vi kommer til å trenge mer kraft i dette landet. Vi vil ha oppdrag til verftene våre. Skal norsk industri han noen fremtid, og skal vi ha arbeidsplasser rundt i hele landet, så må vi bygge flytende havvind. Og da må vi ha et nett, sier LO-lederen.

Konkurransen om teknologi og markedsposisjoner er tøff. Mange land prøver å ta ledertrøyen.

– Det går noen tog nå på utvikling av havvind, sier hun.

LO-toppene Jørn Eggum (f.v.), Peggy Hessen Følsvik og Mette Nord krever at ABE-reformen kuttes og at karbonfangst på Klemetrud blir realisert.

Fakta LOs skryteliste Her er kravene LO sier de har fått innfridd av Støre-regjeringen: 1. Innføring av pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 2. Fagforeningsfradraget er økt med 50 prosent i år, og dobles til 7.700 kroner neste år. 3. Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle

offentlige anskaffelser er igangsatt.

4. Gjeninnført feriepenger til permitterte og arbeidsledige.

5. Styrket økonomien til sykehus, skole, helse og omsorg. 6. Fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse og styrket retten til heltid. 7. Stanset privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren. 8. Økt pendlerfradraget ved å sette ned egenandelen til 15.000 kroner. 9. Barnehageprisen reduseres med 2800 kroner i året fra neste halvår. 10. De som tjener mindre enn 750 000 i året betaler nå mindre i skatt, mens de som tjener over betaler mer. Vis mer

Entusiasmen kjølnet

Etter 100 dager har valgvinden stilnet og entusiasmen for Støre-regjeringen kjølnet betraktelig.

På januarmålingen fra Norstat for Aftenposten/NRK får Ap 21,1 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på 3,9 prosent fra desember.

I en fersk måling fra Opinion for ANB, Dagsavisen og FriFagbevegelse får Ap bare 18,9 prosents oppslutning. Det er en tilbakegang på 5 prosentpoeng fra desember og hele på 7,4 prosent fra valgresultatet.

I den grad noen organiserer «vanlige folk» er det disse forbundene. Men begredelige målinger legger i alle fall utad ingen demper på stemningen på Youngstorget:

Mette Nord ser et tydelig retningsskifte innenfor helse og arbeidsliv.

– På område etter område leverer de. Det er en helt annen ordbruk nå. Til tross for den voldsomme oppmerksomheten rundt smitte og strøm, så ser vi at det er utrolig god styringsfart i sak etter sak, sier Nord.

Hun har nær 400.000 medlemmer hovedsakelig fra offentlig sektor som barnehager, helse- og behandlingsinstitusjoner bak seg i Fagforbundet.

– God politikk for vanlige folk

Jørn Eggum vil ikke si at regjeringen har innfridd alle løftene.

– Men de har igangsatt alt og langt mer enn det som står i den. Vi merker godt at vi har fått en ny regjering som samarbeider med oss. Dette er en regjering som etter 100 dager har levert en god politikk for vanlige arbeidsfolk, sier Eggum.

LO-toppene mener at koronatiltakene og strømkrisen skygger for alle de andre sakene. Og at velgerne derfor ikke får med seg den politiske kursendringen.

– Å nå gjennom støymuren med alle gode sakene, det har rett og slett vært vanskelig. Jeg håper vi klarer å løfte dem på en bedre måte fremover, sier LO-lederen.

– Er du overrasket over hvor raskt og dypt Ap og Sp har falt?

– Jeg tror det er et resultat av utfordringene som regjeringen fikk veldig brått på bordet. Først korona og upopulære tiltak. Når den forrige regjeringen sa at vi var ferdig med pandemien i fjor høst, tror jeg veldig mange var glad for det.

– Det ble en stor skuffelse for mange da det kom nye tiltak. Spesielt for medlemmene hotell- og restaurantbransjen som igjen opplevde usikkerhet i jobben sin. De var ikke mentalt forberedt på det, sier hun.

– Alt har druknet i pandemi og strøm. Så blir det en del støy når du skal skape flertall med et annet parti Stortinget. Det gjør jo at SV ofte får æren og de største overskriftene, slutter Eggum.