KrF-topp: – Dette var ikke bra, men jeg har full tillit til Kjell Ingolf som partileder

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad får kritikk fra sine egne, men fylkesleder i Oslo Jan-Erik Fjukstad Hansen sier han har full tillit til Ropstad som partileder.

KrFs fylkesleder i Oslo ber Stortinget se på alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter etter Aftenpostens avsløring om Ropstads pendlerbolig.

6. sep. 2021 15:04 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten avslørte i helgen at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har tjent godt på å ha folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til november i fjor. Ropstad bodde i Oslo før han ble stortingsrepresentant i 2009.

Samme år kjøpte politikeren en halvdel av en tomannsbolig i Lillestrøm. Denne leide han ut mens han bodde gratis i en bolig betalt av Stortinget. Ropstad har ikke brutt regelverket.

– Dette er en kjedelig sak, sier fylkeslederen i Oslo, Jan-Erik Fjukstad Hansen til Aftenposten.

Han understreker at KrF-lederen har holdt seg innenfor regelverket og ikke gjort noe ulovlig. Og at Ropstad også har sagt at dette er en ordningen som kan være urettferdig.

Han mener likevel Stortinget bør gjennomgå regelverket.

– Aftenposten har hatt flere oppslag rundt ordninger som ikke har vært bra, blant annet også om stortingsrepresentantenes reiseregninger. Jeg mener Stortinget nå bør se på disse ordningene i sin helhet og hvordan de praktiseres.

KrFs fylkesleder i Oslo, Jan-Erik Fjukstad Hansen

– Gjør dette noe med tilliten din til din partileder?

– Dette var ikke bra av Kjell Ingolf, men jeg har full tillit til Kjell Ingolf som partileder. Han står sterkt i partiet.

KrF-lederen selv har sagt at han beklager saken og at han er lei seg.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan har ikke besvart Aftenpostens henvendelser i dag.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som nå er samferdselsminister, sier via sin kommunikasjonsavdeling av han ikke ønsker å kommentere saken.

Aftenposten har fått tak i ytterligere fire fylkesledere i KrF. Tilliten til Ropstad står fortsatt like sterkt hos fylkeslederne i Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Nordland.

– Jeg har like stor tillit til ham. Han har ikke brutt loven, men henvendt seg til Stortinget for å forsikre seg om hva han gjør. Men saken gjør at vi kanskje bør se på regelverket på nytt, sier Randi Walderhaug Frisvoll, fylkesleder i Møre og Romsdal KrF.

KrF-ordførere: Trygg på at Ropstad vil rydde opp

Aftenposten har tatt kontakt med KrFs 10 ordførere. Så langt har tre av dem besvart Aftenpostens henvendelse.

«Jeg kjenner ikke detaljene i saken, men vil understreke at vi alle må tilstrebe å følge de regler som gjelder. Trår vi feil, må vi beklage og rydde opp, noe jeg er trygg på at Ropstad vil gjøre», skriver Ove Gundersen i en SMS til Aftenposten.

Han er ordfører i Froland kommune i Agder.

Rydde opp? Mener du han bør tilbakebetale noe?

«Hei, det kan jeg ikke uttale meg om uten å kjenne sak og regelverk, men om det er en riktig konsekvens, må han som andre følge opp det som pålegges han. I noen tilfeller kan det være riktig å gjøre det, selv om det ikke kreves. Om det er slik her, må han selv i dialog med Stortinget avklare».

Per Sverre Kvinlaug er fylkesleder for Agder KrF og ordførere i Kvinesdal kommune. Han skriver til Aftenposten at KrF-lederen har fulgt Stortingets regler.

«Jeg ser også Ropstad sier han er lei seg for denne saken. Jeg deler Ropstads forståelse for at regelverket kan oppleves urettferdig», skriver han.

Han legger til at KrF nå er fullt opptatt med valget.

«Det er et svært motivert parti som kjemper for at vi fortsatt skal ha et sterkt verdiparti på Stortinget. Marginene kan avgjøre dette valget, så vi er klare til kamp for valgfrihet for familiene og en verdig alderdom», legger han til.

Fitjar-ordfører Harald Rydland i Vestland noterer at Ropstad har beklaget saken, og vil ikke kommentere saken utover det.

Professor mener regelverket kan være brutt

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener derimot at det er «ganske klart» at Ropstad er i brudd med privatrettslig praksis.

– Skal du gjøre deg skyldig i bedrageri, må du lure noen. Så lenge Ropstad har vært helt åpen med Stortinget hele tiden, faller dette utenfor det strafferettslige. Men det betyr ikke at han ikke har brutt regelverket, og at støtten kan være urettmessig, og dermed bør tilbakebetales, sier Marthinussen til Dagbladet.

Professoren mener det kommer an på hvor Ropstad holdt til da han tiltrådte som stortingsrepresentant.