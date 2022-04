Clemet skal finne Raymond Johansens utfordrer: – En formidabel motstander

Kristin Clemet kjenner og respekterer Oslos byrådsleder godt. Nå leder hun Oslo Høyres arbeid med å finne en som kan utkonkurrere Raymond Johansen i 2023.

Kristin Clemet har tatt på seg et sjeldent oppdrag for Høyre.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

30 minutter siden

– En kan si at det er partiene og politikken som er viktigst, men personer har også betydning, sier Kristin Clemet.

Vanligvis er hun ikke så aktiv i partiet Høyre. Som leder for Civita, en liberal, tankesmie som er uavhengig av alle partier, ønsker hun ikke å blande kortene.

Men nå gjør hun et unntak. Hun skal lede Oslo Høyres nominasjonskomité som skal finne en utfordrer til Raymond Johansen. Arbeidet starter nå.

Hun innrømmer at det ikke er en lett oppgave.

– Jeg kjenner ham godt, vi er jo på samme alder. Han står sterkt. Dette er en konkurranse, og han er en formidabel motstander. Da bør man også stille med noen som er i stand til å gå i konkurranse med ham, sier hun, og fortsetter:

– Jeg vet vi står foran en stor, men veldig spennende oppgave, sier Clemet.

Leder for Høyres gruppe i bystyret i Oslo har ennå ikke avklart om hun kan tenke seg å være Høyres byrådslederkandidat.

Dominerte i mange år

I mange år var det Høyre som dominerte på Rådhuset. De hadde ordførere som Fabian Stang, Albert Nordengen, og Per Ditlev-Simonsen, og byrådsledere som Erling Lae og Stian Berger Røsland.

Men de siste åtte årene har veien til makten i Oslo virket lang for Høyre.

Ved forrige kommunevalg ble Høyre største parti, til tross for tilbakegang. Men med svake valg også for samarbeidspartiene Venstre og Frp, var de langt unna å ta makten. I tillegg har Oslo-partiet slitt med interne konflikter og uro.

Fjoråret var spesielt tungt.

Det startet med at daværende gruppeleder Øystein Sundelin ble kastet etter mistillit og sluttet med at fylkesleder Heidi Nordby Lunde ble presset ut.

– Alle som kan lese aviser, kan se at det har vært trøbbel. Men mitt inntrykk er at det har hatt lite med politikk å gjøre, sier Clemet.

Hun har tro på at Oslo Høyres nye fylkesleder Morten Stenstrup nå er i ferd med å lykkes i å samle partiet slik at de kan gå videre.

– Det kan jo være både fordeler og ulemper med litt kjente og mindre kjente ansikter, mener hun.

En annerledes prosess

Hovedstyret i Oslo Høyre har bestemt at byrådslederkandidaten og ordførerkandidaten skal velges først. Det skal skje i september. Resten av kandidatene som skal stå på valglisten, velges først i desember.

Nominasjonskomiteen spør nå de ulike kandidatene om de vil stille til gjenvalg. Ordførerkandidaten fra forrige gang, Saida Begum, er en av dem som akkurat har gjort det klart at hun gir seg i politikken.

– Vi er nå i en periode der vi spør dem som er innvalgt, om de vil ta renominasjon. Fristen for å melde inn kandidater er satt til 2. mai. Det gjelder Aftenpostens lesere også: har de noen gode ideer, så er et bare å melde fra, sier Clemet.

Etter denne første runden lager nominasjonskomiteen en liste over aktuelle kandidater. Denne sendes ut til uravstemning i partiet.

Når medlemmene og bydelsforeningene har sagt sitt, lager nominasjonskomiteen under Clemets ledelse en innstilling. Til slutt bestemmer representantskapet i Oslo Høyre hvem som skal stå på listen. Det består av blant annet utsendinger fra bydelene, styret i Oslo-partiet og de folkevalgte i bystyret.

Denne måten å gjøre det på er ganske ny i Oslo Høyre-sammenheng. Det er såpass kontroversielt at nestleder i nominasjonskomiteen André Støylen valgte å trekke seg, ifølge Avisa Oslo, fordi han var uenig i prosessen.

Raymond Johansen (Ap) har vært Oslos byrådsleder i snart sju år.

– Helt åpent

– Hva ser du etter når du skal velge den beste utfordreren?

– Jeg tror alle partier vil forsøke å se etter en form for representativitet. Det handler om å vise frem et mangfold av mennesker som også representerer byen. Man må også se på hvilken kompetanse vedkommende har. Å være ordfører og byrådsleder er to ganske forskjellige ting. Den ene er en regjeringssjef. Den andre er en slags president, sier Clemet.

Hun anser det som mulig for Høyre å gjenerobre makten.

– Det har kommet noen meningsmålinger i det siste som viser gode tall for Høyre, sier hun.

Rygg har ikke avklart om hun stiller

Også i 2015 ledet Clemet nominasjonsprosessen, men den gang var det en helt annerledes situasjon. Siden Høyre satt ved makten, var det bare å spørre sittende byrådsleder Stian Berger Røsland og ordfører Fabian Stang om de ville forsette.

Ofte er det lederen for bystyregruppen som blir byrådslederkandidat. I litt over ett år er det Anne Haabeth Rygg som har hatt vervet.

Rygg vil ikke si om hun stiller seg til disposisjon.

– Jeg synes det er ryddig at jeg tar den dialogen direkte med nominasjonskomiteen, sier Rygg. Men det har hun ennå ikke rukket.

Om ikke Rygg ønsker, er det få andre, åpenbare kandidater.

Eirik Lae Solberg, som var byrådslederkandidat ved forrige valg, kan være aktuell igjen. Stefan Heggelund, som røk ut av Stortinget i høst, er et navn som også blir nevnt.

Til Aftenposten sier Heggelund at det er noe som kom overraskende på ham, og at han trives veldig godt i sitt nye liv i selskapet Safety Wing.

Clemet sier det ikke er noen automatikk i at det blir Rygg som blir partiets byrådslederkandidat.

– Det er til syvende og siste representantskapet som bestemmer.