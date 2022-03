EU-ministere er enige: Ukrainske flyktninger får midlertidig beskyttelse

Over én million ukrainere er på flukt. Torsdag ble EU-ministrene enige om å gi dem midlertidig kollektiv beskyttelse.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

3. mars 2022 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

For tredje gang på 30 år er europeiske flyktninger på masseflukt i Europa. Hva gjør Norge?

Torsdag møttes EUs innenriks- og justisministre i Brussel for å diskutere situasjonen i Ukraina. Der ble ministrene enige om å gi midlertidig, kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra krigen i Ukraina.

Hvordan Norge skal forholde seg til dette er imidlertid usikkert. Vi er nemlig ikke bundet av beslutningen til EU. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har likevel lovet å komme med en rask avklaring på om Norge følger.

– Men vi er innstilt på å være en del av den enstemmige solidariteten vi har sett i Europa, sier justisministeren til NTB.

Brukt to ganger før

Ordningen med kollektiv midlertidig beskyttelse er brukt to ganger før – for bosniere og kosovoalbanere.

Borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina på starten av 1990-tallet førte til at utlendingsloven i 1992 fikk en ny paragraf. Det ble gjort for å forenkle saksbehandlingen.

Rundt én million ukrainere har den siste uken flyktet fra landet på grunn av Russlands invasjon. Her krysser noen av dem grensen til Polen i Medyka onsdag.

Det ble gjort for rundt 13.000 bosniere i 1992–1994 og ca. 8000 kosovoalbanere i 1998, ifølge Fafo-tall. I utgangspunktet skulle beskyttelsen være midlertidig. Men da krigen ble langvarig fikk de bosniske flyktningene permanent oppholdstillatelse. Mange av de kosovoalbanske flyktningene dro frivillig eller ble returnert med tvang.

Hittil har over én million ukrainere flyktet. Det anslås at over halvparten er kommet til Polen. Mange har også kommet til Ungarn, Slovakia og Romania, samt Moldova, som ikke mer medlem av EU.

Erfaringene fra 1990-tallet

Jan-Paul Brekke er en av Norges mest erfarne forskere på feltet. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har i mange år fulgt flyktningsituasjonen nøye.

I en kronikk i Aftenposten nylig skrev han om noen klare læringspunkter fra 1990-tallet. Han mener noen av dem kan brukes nå:

Norge har kapasitet til å ta mot mange på kort tid.

Vi har regler for midlertidig opphold uten individuell vurdering (kollektiv beskyttelse)

Integrering fra dag én

Tvangsretur er vanskelig

Tid er avgjørende

Brekke peker på midlertidig kollektivt opphold som et godt alternativ for ukrainere, hvis man ser for seg snarlig fred i hjemlandet deres. Hvis krigen blir langvarig, anbefaler han imidlertid individuell behandling av asylsøknadene.

Diskuteres torsdag

For å gi ukrainerne kollektiv beskyttelse, ble EU-ministrene enige om å ta i bruk massebeskyttelsesdirektivet. Det er historisk, ifølge EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.

– Historisk avgjørelse i EUs justis- og innenriksråd nå: EU vil gi midlertidig beskyttelse til alle som flykter fra krigen i Ukraina. EU står sammen om å redde liv, skriver EUs innenrikskommissær Ylva Johansson på Twitter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har åpnet for at også Norge bør gi midlertidig, kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

– Det er gode grunner til å bruke ordningen, sa Støre i en redegjørelse til Stortinget torsdag.

Regjeringen har imidlertid avventet beslutningen fra EU.

Direktivet om kollektiv beskyttelse av flyktninger ble opprettet etter krigen på Balkan på 1990-tallet, men ble aldri tatt i bruk.

Det er dermed første gang i historien at EU vil gi kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra en spesifikk krig i et land. Rundt én million ukrainske flyktninger hadde torsdag ankommet EU-land. Den russiske invasjonen startet torsdag for en uke siden.

Vil avlaste naboland

Dersom regjeringen i likhet med EU går inn for kollektiv beskyttelse av ukrainere på flukt, vil Norge først avlaste naboland, forklarer Støre.

– I første omgang skal vi hjelpe nabolandene som har mottatt den store flyktningbølgen. De er utsatt for en enorm belastning.

– Så kan det bli snakk om å fordele flyktningene til europeiske land, og der skal Norge være ett av dem. Det forbereder vi nå gjennom utlendingsmyndighetene og i nær kontakt med kommuner, sa statsministeren til NTB tidligere torsdag.

På spørsmål om hvordan dette praktisk skal gjennomføres, viser Støre til at Norge har gode erfaringer fra 1990-tallet.

– Da går det i retning av at det er en veldig praktisk måte å gjøre det på nå også.

På Stortinget har en nesten samlet opposisjon gått inn for at regjeringen må ta i bruk muligheten til å la ukrainere få midlertidig beskyttelse, slik paragraf 34 i utlendingsloven åpner for.