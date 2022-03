Nå skal EU-ministere diskutere midlertidig beskyttelse

Over én million ukrainere er på flukt. Diskusjonene om midlertidig beskyttelse starter torsdag.

3. mars 2022

For tredje gang på 30 år er europeiske flyktninger på masseflukt i Europa. Hva gjør Norge?

Ett alternativ er å gi ukrainere kollektiv beskyttelse. Da holder det å vise til at man er ukrainer, så får man bli.

Ordningen er brukt to ganger før – for bosniere og kosovoalbanere.

Borgerkrigen i Bosnia-Hercegovina på starten av 1990-tallet førte til at utlendingsloven i 1992 fikk en ny paragraf. Det ble gjort for å forenkle saksbehandlingen.

Det ble gjort for rundt 13. 000 bosniere i 1992–1994 og ca. 8000 kosovoalbanere i 1998, ifølge Fafo-tall. I utgangspunktet skulle beskyttelsen være midlertidig. Men da krigen ble langvarig fikk de bosniske flyktningene permanent oppholdstillatelse. Mange av de kosovoalbanske flyktningene dro frivillig eller ble returnert med tvang.

Hittil har over én million ukrainere flyktet etter at Russland invaderte 24. februar. Noen av flyktningene er på vei til Norge. SV og KrF krever ifølge VG at ukrainske flyktninger skal få midlertidig opphold i Norge, uten individuelle vurderinger.

Erfaringene fra 1990-tallet

Jan-Paul Brekke er en av Norges mest erfarne forskere på feltet. Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har i mange år fulgt flyktningsituasjonen nøye.

I en kronikk i Aftenposten nylig skrev han om noen klare læringspunkter fra 1990-tallet. Han mener noen av dem kan brukes nå:

Norge har kapasitet til å ta mot mange på kort tid.

Vi har regler for midlertidig opphold uten individuell vurdering (kollektiv beskyttelse)

Integrering fra dag én.

Tvangsretur er vanskelig

Tid er avgjørende

Forsker Brekke peker på midlertidig kollektivt opphold som et alternativ for ukrainere. Hvis man ser for seg snarlig fred i hjemlandet deres. Hvis det motsatte skjer, at krigen blir langvarig, anbefaler han individuell behandling av asylsøknadene.

Diskuteres torsdag

EU-kommisjonen foreslo onsdag at det skal innvilges midlertidig beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina. Det er første gang EU foreslår å ta i bruk massebeskyttelsesdirektivet.

Norges justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har reist til Brussel og er med på møtet torsdag.

– Det kan være aktuelt for Norge å gi kollektiv beskyttelse. Vi må se hvilken innretning dette skal ha. Dette er en krig som blir mer og mer blodig for hver dag som går, og vi vil komme raskt tilbake med en konklusjon på dette, sier Mehl til TV 2.

EU-kommisjonen har foreslått at unionen gir kollektiv, midlertidig beskyttelse til alle flyktninger fra Ukraina. Det betyr at asylsøknadene ikke bør behandles individuelt og at de raskt kan bli bosatt og søke arbeid i mottagerlandet.

– Alle som flykter fra Putins bomber, er velkomne i Europa, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding onsdag.

Ifølge forslaget skal beskyttelsen vare i ett år, men den skal kunne forlenges med to år hvis EU-landene stemmer for det.

Mindre kontroll

Det blir også foreslått at man lemper på kontrollen i EUs medlemsland for å gjøre evakueringene lettere.

Direktivet om kollektiv beskyttelse av flyktninger ble opprettet etter krigen på Balkan på 1990-tallet, men det ble aldri brukt i EU.

Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende angrepene anslås å ha drevet over én million mennesker på flukt til andre land, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

Det anslås at over halvparten er kommet til Polen. Mange har også kommet til Ungarn, Slovakia og Romania, samt Moldova, som ikke mer medlem av EU.

Norsk opposisjon sier ja

På Stortinget har en nesten samlet opposisjon gått inn for at regjeringen må ta i bruk muligheten til å la ukrainere få midlertidig beskyttelse, slik paragraf 34 i utlendingsloven åpner for.

Målet er å sørge for rask og effektiv hjelp i en ekstraordinær situasjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) har sagt at Norge skal ta sin del når det gjelder fordeling av flyktninger, men har ikke nevnt noe antall.