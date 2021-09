Prognose: Solid flertall for rødgrønn blokk. Solberg-regjeringen faller.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan forberede seg på å bli statsminister.

Rødt, SV og Sp har solid fremgang og sikrer flertall for rødgrønn blokk. Høyre og Frp ligger an til å bli valgets tapere.

13. sep. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert utover kvelden

Norge står foran et regjeringsskifte. Valgdirektoratets prognose viser at det ligger an til et solid flertall for den rødgrønne blokken. Partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG ligger an til å få over 90 mandater.

For å bli sittende må Erna Solberg og de borgerlige partiene tilsammen ha 85 mandater i Stortinget. Ifølge prognosen ligger de fire partiene på borgerlig side langt unna det. Dermed må Erna Solberg forlate regjeringskontorene.

Selv om alt tyder på at det blir et solid rødgrønt flertall, er det ikke avgjort om Støres drømmeregjering, Ap, Sp og SV, får flertall.

Opptalte stemmer utover kvelden vil gi en endelig fasit.

Ap ser ifølge prognosen ut til å gjøre det bedre enn meningsmålingene har vist. Partiet kan havne med et resultat i nærheten av det partiet oppnådde for fire år siden. Det er langt bedre enn mange i Ap-leder Jonas Gahr Støres parti tidligere har fryktet.

Erna Solbergs dager som statsminister går mot slutten.

Thrillerkveld for KrF, Venstre og MDG

Både KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby har en spennende kveld foran seg. Det samme har MDG-leder Une Bastholm. Prognosen endrer seg stadig. Partiene er vekselvis over og under sperregrensen. Opptelling av stemmene i storbyene kan bli avgjørende.

Ved forrige valg lå både KrF og Venstre over sperregrensen og fikk begge 8 mandater på Stortinget. Faller de under, mister de muligheten til å kjempe om utjevningsmandater, og får dermed drastisk redusert størrelsen på sine respektive stortingsgrupper.

MDG har aldri ligget over sperregrensen.

Her kan du hele tiden følge med på resultater og prognoser.

Rødt ser ut til å klare sperregrensen

Ifølge prognosen gjør Rødt et historisk godt valg og passerer sperregrensen for første gang. Dermed ligger partiet an til å få en forholdsvis stor gruppe på Stortinget. Hverken Rødt eller forgjengeren Rød Valgallianse har noen gang tidligere hatt mer enn én representant på Tinget.

Erling Folkvord kom inn på 90-tallet og Bjørnar Moxnes kom inn i 2017. Når Stortinget samles i oktober, kan Moxnes glede seg over en mangedobling av gruppen.

SV ligger også an til et godt valg. Audun Lysbakken har fått høye terningkast i debatt etter debatt i denne valgkampen. Prognosen tyder på at SV gjør et solid hopp fra forrige valg, der partiet fikk 6 prosents oppslutning. Men Lysbakkens parti ser likevel ut til å gjøre det litt dårligere enn gjennomsnittet av meningsmålingene den siste tiden kunne tyde på.

Sammen har Rødt og SV en større oppslutning enn på mange år.

Sp falt i valgkampen – men får solid fremgang

Selv om Sp har falt fra en oppslutning på rundt 20 prosent rundt nyttår, gjør partiet ett av sine aller beste valg.

Partiet ser ikke ut til å slå rekorden fra 1993 da partiet på grunn av spørsmålet om Norge skulle melde seg inn i EU, gjorde et brakvalg. Men Sp ser ut til å gå frem med flere prosentpoeng fra 2017. Og også i 2017 gjorde Sp et bedre valg enn på tjue år.

Selv om valgresultatet ikke ender med at partileder Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister, kan han likevel smile over resultatet.

Høyre og Frp faller

Både Høyre og Frp ser ut til å gjøre et dårlig valg. På prognosen klokken 21.00 ligger Høyre godt under 20-tallet. På TV2s prognose ligger Høyre så vidt over 20 prosent.

Frp ligger på rundt 11 prosents oppslutning. Blir det resultatet, er det en forholdsvis kraftig tilbakegang fra valget i 2017. Da fikk Frp en oppslutning på 15,2 prosent.

Helseparti kan komme på vippen

Hvem som eventuelt kommer på vippen, kan bli spennende. Pasientfokus i Finnmark ser ifølge prognosen ut til å komme inn. Dersom en Sp, SV og Sp-regjering skulle mangle ett mandat for å få flertall, kan det altså hende at forkjemperen for sykehus i Alta kan havne på vippen.