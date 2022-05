Ingen lettelser i bensinavgifter i revidert budsjett, men trolig elbilnyheter

Regjeringen kommer trolig med signaler om momsendringer på nye elbiler i revidert budsjett.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger torsdag frem endringer i statsbudsjettet.

11. mai 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Til tross for høye pumpepriser for bilister, lastebileiere og andre kommer det ingen endringer i avgiftene på drivstoff i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Det legges frem torsdag.

Men signaler fra informert hold i regjeringspartiene tyder på at det kommer en vurdering av hvordan regjeringen kan legge om momsen på elbiler. Selve momsendringene kommer ikke før neste år. En kilde opplyser imidlertid at det kan være lurt å varsle slike endringer i god tid for å forberede bransjen.

Annen modell?

Regjeringspartiene har tatt til orde for økt moms på de dyreste elbilene. Ap og Sp sier i regjeringsplattformen at det skal betales merverdiavgift på «beløpet over

600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Flere kilder antyder at det kan være en annen måte å gjennomføre dette på enn det som direkte står i regjeringsplattformen. Men målet er det samme: å avgiftsbelegge de dyreste bilene.

En kilde antyder at man kan legge moms på alle elbiler og gi et slags tilskudd til dem som kjøper bil under 600.000. Hvordan det kan gjøres i praksis – og om det er det regjeringen foreslår, har ingen bekreftet overfor Aftenposten.

Et stramt budsjett – bistandskutt

Ellers opplyser kilder med kjennskap til innholdet i budsjettet, at det kommer et kutt på flere milliarder i bistandsbudsjettet.

Det skal i utgangspunktet ha ligget an til et mye større kutt enn det som blir resultatet. Etter interne protester fra både Ap-hold og Sp-kretser er kuttet blitt mindre. Det skal ligge på under fem milliarder kroner.

Ukraina-kostnader skal dekkes

Det er krigen i Ukraina og dens konsekvenser for forsvar, flyktninger m.m. som blant annet fører til at regjeringen må kutte i 2022-budsjettet.

Ukraina-pakken kostet over 14 milliarder kroner. Den delen av årets jordbruksforhandlinger som påvirker årets statsbudsjett må også dekkes inn. Det er minst 1,8 milliarder kroner.

Det er allerede kjent at regjeringen vil kutte i flere store veiprosjekter. I tillegg er det varslet noen kutt i store byggeprosjekter f.eks. til Vikingtidsmuseet og campus ved NTNU. En kilde antyder at det kommer flere slike kutt.

Dyrere strøm, høyere oljepriser og dyrere drivstoff gir staten økte inntekter. Når det likevel kuttes mye og legges opp til det kilder i Ap og Sp omtaler som et stramt budsjett, skyldes det frykter for at for stor statlig pengebruk skal bidra til økte renter.

Økt skatteinngang til kommunene

I tillegg til at regjeringen torsdag legger frem det reviderte nasjonalbudsjettet, kommer den også med signaler om neste års kommuneøkonomi.

Det er store forventninger til en forbedret kommuneøkonomi i både Ap og Sp. Men det påpekes at kommunene har fått inn mer i skatteinntekter enn tidligere antatt og at det vil påvirke overføringene fra staten.

En Ap-kilde frykter at kommunene forventer mer enn det regjeringen kommer med torsdag.