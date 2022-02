Rekordmåling for ytre venstre: Nå er disse to nesten like store som Støre

Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt) kan juble. Nå puster duoen for alvor Arbeiderpartiet i nakken.

Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken er stramme i ryggen og gnir seg i hendene. På målingene går det meget bra om dagen.

9 minutter siden

Nedturen fortsetter for de to regjeringspartiene på Norstats siste måling for Aftenposten og NRK. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går til sammen tilbake med 11,3 prosentpoeng siden valget i september. I samme periode har duoen helt til venstre i norsk politikk gått frem med 6,4 prosentpoeng.

Aftenposten har tall fra Norstats målinger tilbake til januar 2006. I den perioden har SV aldri gjort det bedre enn denne måneden. Det har heller ikke Rødt. Arbeiderpartiet? De har aldri gjort det dårligere.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum markerte nylig 100 dager sammen i regjering. I den perioden har duoen tapt over tusen velgere til Rødt og SV – hver eneste dag.

– Valget i høst var et historisk sterkt ønske om en ny retning. Det sa Støre selv. Han og Vedum lovte en ny kurs. Det har de ikke levert på. Jeg tror ønsket om forandring fortsatt er like sterkt ute blant folk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Har Støre gjort det enkelt for dere?

– Han har iallfall gjort det vanskeligere for seg selv, sier Moxnes.

– Må bli djervere

Audun Lysbakken kan juble over det han kaller «fantastiske tall» for SV.

– For oss bekrefter det at vi leverer den forandringen mange rødgrønne velgere håpet på. De håpet nok at regjeringen skulle levere, sier han.

Lysbakken mener målingen er et signal om at velgerne ikke er redde for en radikal politikk. Han mener det er noe regjeringen bør merke seg.

– Jeg tror folk vil at dette skal bli et vendepunkt hvor forskjellene går ned og hvor vi setter inn støtet for å nå klimamålene. Da må regjeringen gå djervere til verks, sier han.

Støres problem blir ikke mindre av at Høyre nå er landets klart største parti. For også Erna Solberg seiler i sterk medvind. Høyre har lagt på seg 5,8 prosentpoeng siden valget.

Støre-regjeringen lekker med andre ord velgere mot både høyre og venstre.

Det er 20 år siden situasjonen på venstresiden av norsk politikk var i nærheten av hva den er nå.

I mars 2002 ble Arbeiderpartiet målt til 14,6 prosent på Aftenpostens måling, den gang utført av byrået Opinion. SV fikk samtidig støtte av 19 prosent av velgerne.

På Norstats målinger siden 2006 har imidlertid avstanden fra Ap til de to lillebrødrene ute til venstre aldri vært i nærheten av så liten som nå.

Sp skylder på Høyre og Frp

Kjersti Stenseng kommenterer målingen i en SMS på vegne av Ap. Partisekretæren går ikke konkret inn på at kun 20 prosent støtter partiet. Hun sier heller ikke noe om duoen Rødt og SV.

Stenseng sier at valget «ga et historisk sterkt mandat til en Arbeiderparti-ledet regjering». Hun trøster seg med at det fortsatt er et solid flertall for partiene på rødgrønn side.

– Regjeringsskiftet har fortsatt bred støtte, og målingen viser at folk ikke savner den gamle, borgerlige regjeringen, skriver Stenseng.

Hun forstår at «folk både er frustrert og har høye forventninger».

– Vi jobber hver dag for å målrette tiltak for å møte både strømkrisen og koronasituasjonen. Samtidig har regjeringen startet jobben for en ny retning, mener Stenseng.

Sp gjør sin dårligste måling på fire år. Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad gir høyresiden deler av skylden for de svake tallene.

– Høyres og Frps sentralisering og energipolitikk gjennom åtte år snus dessverre ikke over natten, skriver han i en SMS.

Han tror velgerne vil vende tilbake når regjeringens tiltak begynner å vise mer resultater.

De utfordrer regjeringen fra venstre.

Solberg mangler flertall

Stenseng har rett i at målingen ikke gir flertall til Erna Solberg som statsminister. Både Venstre og KrF under sperregrensen på 4 prosent. Velgerne strømmer heller ikke til Frp.

Men Høyre har befestet posisjonen som landets største parti. Nestleder Tina Bru kaller målingen en god vitamininnsprøytning. Hun tror folk nå ønsker seg klare svar og løsninger for å ta Norge fremover etter pandemien.

– Jeg tror derfor ikke regjeringens fokus på å reversere domstolsreformen og ansette flere fylkesordførere treffer særlig godt akkurat nå, sier Bru.

Troløse mot Vedum

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet nå har de minst lojale velgerne. Kun 51,3 prosent av de som stemte på Vedum i valget, sier at de ville gjort det samme nå.

Flest Sp-velgere går til Høyre. Det sier også noe om partiets velgermasse at de mister mange til både Frp og til Rødt.

Tallene er ikke mye bedre for Ap. Kun seks av ti Ap-velgere sier at de ville gitt Støre stemmen igjen nå. Nesten én av ti ville stemt SV.

Høyre har de mest lojale velgerne. De henter i tillegg velgere fra alle partiene på Stortinget, utenom fra Rødt.

Hos KrF sier åtte av ti velgere at de ville stemt det samme nå. Olaug Bollestads problem er at partiet ikke henter én eneste velger fra noen av de andre partiene på Stortinget. Det må til om partiet igjen skal komme over sperregrensen.