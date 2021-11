Therese Johnsen skal lede utvalg som skal granske reglene for Stortingets pendlerboliger

Utvalget får til neste høst med å komme opp med nye regler for Stortingets pendlerboliger. Det skal ledes av en tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Therese Johnsen.

18. nov. 2021 12:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har i høst hatt en rekke avsløringer om politikernes pendlerboliger. Som følge av dette har Stortingets presidentskap bestemt at det skal settes ned et eksternt utvalg. Utvalget skal gå gjennom reglene for ordningen.

Det er seks uker siden presidentskapet bestemte seg for at det skal skje en gjennomgang. Siden har de jobbet med å finne ut hvem som skal sitte i utvalget.

Nå er navnene klare. Utvalget skal ledes av Therese Johnsen. Hun er tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

– Hun er godt oppdatert på Stortingets virkelighet og kan lede det arbeidet på en god måte, sa visepresident Svein Harberg.

Johnsen får selskap av en rekke andre tidligere stortingsrepresentanter og fagpersoner. De får til oktober 2022 på å levere sin rapport.

Saken oppdateres.

Fakta Disse skal sitte i utvalget 1. Therese Johnsen (leder). Tidlgere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen. 2. Eirik Holmøyvik. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Spesialitet: Konstitusjonell rett. 3. Amund Noss. Partner i advokatfirmaet Kluge. Tidligere ekspedisjonssjef og leder i Finansdepartementets skattelovavdeling. Har også erfaring fra regjeringsadvokaten. 4. Brit Brenno. Tidligere assisterende direktør i Stortingets administrasjon og leder av konstitusjonell avdeling. 5. Inger Enger. Stortingsrepresentant for Senterpartiet fra 2001–2009. 6. Kent Gudmundsen. Stortingsrepresentant for Høyre fra 2013–2021. 7. Karin Andersen. Stortingsrepresentant for SV fra 1997–2021. 8. Thrine Skaga. Assisterende daglig leder i Fagforbundet. I tillegg kommer det inn et medlem fra arbeidsgiversiden. Vedkommende er ikke bekreftet. Vis mer

Skal ikke se på enkeltsaker

Utvalgets mandat ble endelig vedtatt av presidentskapet i forrige uke. Der står det ingenting om at de skal se på enkeltsaker. Det får flere partier til å reagere.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sa onsdag at hun ville drøfte med presidentskapet hvordan enkeltsaker skal følges opp. Det inkluderer hennes egen sak. Adresseavisen avslørte tirsdag at Hansen i tre år fikk gratis bolig fra Stortinget selv om hun eide en bolig i nærheten av Oslo.

Visepresident Harberg forsikret torsdag at enkeltsakene vil bli fulgt opp, selv om de ikke inngår i utvalgets mandat.

– Det skal vi komme tilbake til ganske snart, men det har vi behov for å forberede litt mer, sa Harberg.

Les også Presidentskapet om politikernes pendlerboliger: Vil gå inn i enkeltsaker

Dermed kan det komme en egen gransking på toppen av utvalget som nå er satt ned.

Utvalget har fått i oppgave å lage nye regler for ordningen. I dag sier reglene at boligene kan gis til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.

Regelverket har tidligere fått kritikk for å være for knapt. En rekke politikere har sagt at de er uklare. Det blir nå opp til det nye utvalget å foreslå nytt regelverk.

De skal så vedtas av presidentskapet.

Fakta Dagens regler for Stortingets pendlerboliger Ordningen med Stortingets pendlerboliger er regulert av et sett retningslinjer og en avtale som signeres av politikeren som blir tildelt boligen. I retningslinjene står det at pendlerboligene skal «dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget». Politikere skal dokumentere behovet for pendlerbolig gjennom søknad til Stortingets administrasjon, som tildeler og fordeler. Pendlerboligen skal kun benyttes av politikeren og hans eller hennes husstand. Den skal ikke benyttes av andre i politikerens fravær. Politikerne må årlig oppgi hvem som bor i leiligheten. Vis mer

Skal være i tråd med intensjonen

Utvalget skal foreta en «full gjennomgang av gjeldende regler, retningslinjer og praksis». I mandatet står det at formålet med gjennomgangen er å sikre at regelverket er best mulig i samsvar med intensjonen bak ordningen.

Intensjonen med ordningen å sikre at politikere fra alle deler av landet kan skjøtte sitt verv som stortingsrepresentant uten at de skal få doble bokostnader.

Utvalgets jobb blir å komme opp med et sett regler som hverken er for rause eller for stramme. Ifølge mandatet skal utvalget også se på hva som er vanlig ellers i samfunnet når det gjelder regler for pendlerboliger.

Utvalget har også fått flere konkrete spørsmål fra presidentskapet.

Vurdere om koblingen til «folkeregistrering» eller «faktisk bosatt» er hensiktsmessig, eller om det finnes bedre alternativer.

Vurdere om avstandskravet på 40 km i kjørelengde fra Stortinget fortsatt er et rimelig kriterium i lys av utviklingen siden denne grensen ble innført.

Vurdere særskilt om det å eie eller ha tilgang til en bolig i nærheten av Stortinget skal føre til at man ikke har rett på pendlerbolig.

Vurdere om det bør være lov å la andre bo i kortere eller lengre tid i pendlerboligen. I dette ligger spørsmålet om voksne barn, som Aftenposten tidligere har omtalt.

Les også Hun har overvåket Stortingets arbeid i 25 år. Her er fem felter der hun mener politikerne har feilet.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Har utvidet kontrollen

I mandatet kommer det frem at utvalget også skal vurdere hvilke krav som bør stilles til informasjon i søknader om pendlerbolig. De skal også se på hva som bør være krav til rapportering. Til slutt skal utvalget vurdere hvordan administrasjonen på Stortinget bør utøve kontroll med ordningen.

Frem til nå har rapporteringskravet bestått i at politikerne hvert år må sende inn et skjema der de bekrefter at de har behov for pendlerbolig.

Aftenposten har tidligere avslørt at store svakheter med Stortingets kontroll. Administrasjon sjekker ikke om politikerne gir korrekte opplysninger.

Administrasjonen sjekker heller ikke hvilke politikere som eier boliger i nærheten av Oslo. Da Aftenposten spurte Stortingets direktør om dette i september, svarte Marianne Andreassen at det ikke var relevant for dem.

– Det har ingen betydning for tildelingen av pendlerboliger om du eier en leilighet i Oslo. Hva skal vi med den informasjonen?

– Dere kan spørre politikeren om han disponerer boligen eller ikke?

– Vi spør om det som er relevant for å få behandlet søknaden opp mot det regelverket som er fastsatt.

Senere har direktøren måttet erkjenne at de har bedt om for få opplysninger. Kontrollen er nå utvidet.

Fra i år må politikerne oppgi om de eier bolig mindre enn 40 kilometer fra Stortinget. Slik ser det nye skjemaet ut: