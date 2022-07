Rødts ønskede hastemøte om strømpriser blir ikke noe av

Rødt ønsket i forrige uke at Stortinget skulle samles i sommerferien for å vedta tiltak mot strømkrisen. Noe hastemøte i juli blir det imidlertid ikke noe av.

Partileder Bjørnar Moxnes i Rødt sendte tidligere i juli et brev til stortingets presidentskap og ba om et hastemøte omkring strømkrisen. Foto: Heiko Junge / NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sendte tidligere i juli et brev til Stortingets presidentskap og ba om et hastemøte om strømkrisen.

Det blir ikke noe av. Årsaken er at Rødts ønske om hastemøte ikke blir behandlet før om tre uker, skriver VG.

– Vi er skuffet over at det ikke blir møte allerede i juli. Nå forventer vi at presidentskapet kaller inn Stortinget til et møte i midten av august der olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for hvilke tiltak regjeringen vil sette inn for å hindre strømrasjonering og ekstreme strømpriser, uttaler Bjørnar Moxnes i en epost til NTB.

Han ønsker at Stortinget kan få muligheten til å diskutere saken, samt å pålegge regjeringen å sette inn ytterligere tiltak, hvis det trengs for å unngå rasjonering og sikre levelige strømpriser gjennom vinteren og våren.

– Vi tror ikke Stortinget er like tålmodige som regjeringen. Det trengs kraftfulle grep som både sikrer forsyningssikkerhet og priser folk kan håndtere, sier Moxnes.

Det var tidligere i juli at Rødt og SV varslet at de ville avbryte Stortingets sommerferie for å hindre en mulig strømkrise til vinteren. SV krevde opprinnelig nye tiltak innen utgangen av juli.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har advart om at høye strømpriser kan gi en tøff høst og vinter. Også Statnett har advart om lav fyllingsgrad i magasinene, og regjeringen har bedt kraftprodusentene om å holde igjen på vannet.

Tidligere har regjeringen varslet at dagens strømstøtteordning vil bli utvidet til ut mars neste år.