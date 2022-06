Forsvaret sier opp milliardkontrakt om levering av helikoptre til Sjøforsvaret

Forsvaret leverer helikoprene tilbake og krever 5 milliarder tilbake av leverandøren.

10. juni 2022 07:39 Sist oppdatert nå nettopp

Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har invitert til et felles pressemøte klokken 7.45. Det varsles at det dreier seg om helikoptre, men mer informasjon om saken gis ikke før på pressemøtet.

I februar uttalte myndighetene at Norge vurderer å si opp kontrakten om kjøp av NH90-helikoptre. De skulle vært levert i 2008, men fortsatt mangler ett.

Det er over 20 år siden Norge bestilte 14 helikoptre med navnet NH90 til Sjøforsvaret. Det første dukket opp på en prøvetur i 2002.

Planen var at alle 14 skulle være i full tjeneste om bord på kystvaktfartøyer og fregatter i 2008. På kystvaktskipene skulle de bidra til livredning og fiskerioppsyn. På krigsskipene skulle de spore opp russiske ubåter.

Men Norge vet fortsatt ikke når milliardhelikoptrene NH90 kan brukes som planlagt.

Det første landet i Norge i 2009. De skulle vært levert i 2008, men fortsatt mangler ett.

Helikoptre er levert mange år for sent, de er kommet i foreløpige versjoner, og kostnadene ved reservedeler og vanlig bruk har vist seg sjokkerende høye.

Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen sa i vinter at myndighetene hadde liten tillit til leverandøren av NHI:

– Vi har nå mottatt 13 helikoptre. Men seks av disse er i en foreløpig versjon. Vi får høre fra den italienske leverandøren at de kan være ferdig oppgradert i 2023, kanskje i 2024, sa han.

Nylig ble det kjent at Australia har varslet at de kvitter seg med sine 47 NH90 helikoptre og erstatter dem med amerikanske Sikorsky. Også Sverige har signalisert at de gjør det samme.

Riksrevisjonen konkluderte i 2018 med at en rekke av 10–12 forsvarsministre i ulike regjeringer måtte dele ansvaret for at prosjektet hadde utviklet seg til en gigantisk skandale. På det tidspunktet var det brukt 8 milliarder skattekroner på noe som ikke var levert.