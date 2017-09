Abid Raja takker og roser taktiske Høyre-velgere

Som Aftenposten skrev dagen etter valget, var Høyre den store taperen i typiske Høyre-bastioner vest i Oslo, og i Asker og Bærum. De samme stedene gikk Venstre kraftig frem.

– Det høres for meg veldig sannsynlig ut at det har vært en del taktiske stemmer på Venstre, sa valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Dette bidro blant annet til at Venstre kom over sperregrensen på 4 prosent, at de borgerlige partiene fikk fortsatt flertall på Stortinget uten å ha fått flest stemmer, og at Abid Raja ble innvalgt fra Akershus.

– Det er ikke dumt å være smart, sier Raja til Aftenposten dagen derpå.

Raja: Mange ville skape avstand til Frp

Når 99,8 prosent av stemmene i Akershus er tellet opp onsdag morgen, er Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsmann Rasmus Hansson 1339 stemmer unna å få et mandat, ifølge Aftenpostens beregninger.

– Det føles utrolig deilig å ha sikret sperregrensen, og ekstra deilig med borgerlig flertall fremfor et uforutsigbart eksperiment uten like, med Rødt og Miljøpartiet De Grønne der inne kombinert med reverseringen til Senterpartiet, sier Raja.

– Mye tyder på at taktiske stemmer fra Høyre-folk sikret plassen din. Hva tenker du om det?

– Jo, men bildet er sammensatt. Vi vet at mange som tidligere stemte Høyre har kommet til oss for å skape avstand til et annet borgerlig regjeringsparti. De ønsker en modererende kraft på borgerlig side, både innenfor miljøpolitikken, integreringspolitikken og i verdispørsmål. Men det er riktig at mange stemte taktisk. Jeg har møtt dem på dørbank, på stand og på Facebook. På grunn av min bakgrunn møter jeg alle disse tre gruppene. Og de som ønsker mer satsing på sykkelveier, bekrefter Raja.

– Ekstra smarte

I et intervju med ABC Nyheter som ble publisert på valgdagen oppfordret Raja Høyre-folk til å stemme taktisk på ham.

– De som trodde at de var taktisk smarte ved å stemme Venstre fremfor Høyre, har jo vært det. Også folk i andre partier er smarte, men disse er ekstra smarte. Takk for det, sier Raja.

Rødgrønt fikk fleste stemmer, men mindre uttelling

Johannes Bergh presiserer at det teoretisk kunne vært mulig med et borgerlig flertall selv med Venstre under sperregrensen.

– Men da hadde det vært like sannsynlig med rødgrø nt.

Han viser til at Rødt, SV, Ap, Sp og MDG samlet sett fikk drøyt 16.000 flere stemmer enn de borgerlige ved valget.

– Hadde disse stemmene fordelt seg annerledes på venstresiden, for eksempel om enten Rødt eller MDG hadde kommet over sperregrensen, kunne resultatet vært et annet. At MDG og Rødt ligger under sperregrensen gjør at venstresiden ikke får like mye uttelling for sine stemmer, sier Bergh.

SV fikk taktiske stemmer i 2013

Taktisk stemmegivning er ikke noe nytt av året.

Faktisk viser velgerundersøkelser at hver tiende velger stemmer taktisk.

I 2005 fikk Venstre-leder Lars Sponheim taktiske stemmer fra Høyre-folk.

I 2013 var det taktiske Ap-sympatisører som stemte SV og dermed holdt partiet over sperregrensen, fremgår det av boken Valg og velgere, en studie av stortingsvalget 2013, som er redigert av Aardal og Johannes Bergh.

SV fikk dermed seks mandater. Men det var ikke nok til å sikre en tredje periode for den rødgrønne regjeringen.