Hareide avlyser debatt med Listhaug – skal møte statsminister Solberg

Klokken 18 tirsdag skulle KrF-leder Knut Arild Hareide og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) debattert blant annet innvandring og integrering i Salem i Bergen. Det er Bergens Tidende og Dagen som sammen arrangerer debatten.

KrF kommer til å sende nestleder Kjell Ingolf Ropstad i stedet. Det bekrefter Hareides politiske rådgiver Emil Erstad overfor Aftenposten.

Møter Solberg i Oslo

Grunnen til at Hareide ikke møter Listhaug i Vestlandets hovedstad, er at han skal ha et valgarrangement i Oslo sammen med statsminister Erna Solberg tirsdag kveld.

Det understrekes overfor Aftenposten at det bare ligger rent praktiske forhold bak at Hareide ikke møter Listhaug.

– Vi har i lengre tid forsøkt å få til dette treffet mellom Erna Solberg og Hareide. Dette var det eneste tidspunktet som passet for henne, forklarer Erstad.

Tidligere i valgkampen var statsministeren med hjem til Hareides foreldre på Bømlo i Hordaland.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Borgerlig støtte

Hareide har i valgkampen blitt konfrontert med partiets tidvis noe sprikende holdning i regjeringsspørsmålet. Møtet mellom de to tirsdag skal blankpusse KrFs borgerlige profil. Etter det Aftenposten har fått opplyst skal de to blant annet understreke kristendommens plass i skolen – det som kalles K i KRLE-faget.

På formiddagen tirsdag er Hareide på valgturné i Hordaland. KrF ligger og vipper rundt sperregrensen på Poll of Polls’ gjennomsnitt av meningsmålingene for de to siste månedene.

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor sier at de to blant annet skal på en kristen lærerhøyskole.

– KrF har ønsket dette møtet, og det var dette tidspunktet som passet, sier Aanes til Aftenposten.

Omstridt statsråd

Listhaug er blitt denne valgkampens mest kontroversielle politiker. Etter en debatt i NRK radios Politisk kvarter beskyldte hun blant annet Hareide «for å sleike imamer opp etter ryggen.»

Les saken: KrF og Frp kjemper om de kristne velgere

I denne valgkampen har det vært en betydelig oppmerksomhet rundt kampen om konsrevative, kristne velgere. Listhaug har vært ansett som en viktig stemmesanker for Frp i en gruppe som tradisjonelt har vært sterkt knyttet til KrF.