Kilder i Utenriksdepartementet sier at man hevet litt på øyenbrynene da Børge Brende 10. april sto frem i NRK og fortalte at han hadde tatt opp Frode Bergs situasjon med den russiske utenriksministeren.

Ingen i UD var på forhånd orientert om at Brende ville gjøre dette, etter det Aftenposten får opplyst.

I UD har man vært meget forsiktig i kommentarene i Bergs sak og understreket at de gir den fengslede nordmannen konsulær bistand.

Lavrov ser på saken

Brende fortalte etter møtet at Lavrov hadde lovet å se på Bergs sak:

– Sergej Lavrov sa til meg: Børge, jeg lover at jeg skal se på denne saken og sette meg inn i den. Det var noe jeg satte pris på, sa Brende til NRK.

– Kjente UD til besøket og tok han opp Bergs sak på vegne av norsk UD?

– UD var kjent med hans besøk, men var ikke involvert utover dette. Brende var i Moskva utelukkende i kapasitet av sin stilling i World Economic Forum, skriver pressetalsperson i UD, Frode Overland, i en e-post.

På spørsmål om Børges uttalelser om at Lavrov ville se på saken, skriver Overland:

– Det er ikke naturlig at vi kommenterer innholdet i Brendes samtaler med russiske myndigheter.

Brende: Eget initiativ

Kilder i UD mener at det «neppe har gjort mye fra eller til» for Frode Berg at Brende tok opp saken. Men at det hadde vært en fordel om Brende, som nylig avgått utenriksminister, hadde tatt dette opp med sine gamle kolleger.

På direkte spørsmål fra Aftenposten innrømmer Børge Brende at han handlet på egen hånd:

– Jeg tok på eget initiativ opp saken til Frode Berg, på bakgrunn av hans humanitære situasjon, med Sergej Lavrov og med presidentens administrasjon. Mitt eneste anliggende var og er den vanskelige situasjonen for Berg og hans familie, skriver Brende i en melding til Aftenposten.

Han sier i et intervju med NRK etter møtet at han tidligere har møtt Berg under besøk i Finnmark.

Møtet mellom Lavrov og Brende var et møte som kom i stand fordi Brende leder World Economic Forum i Sveits som er mest kjent for å organisere det økonomiske toppmøtet i Sveits.

Brende kjenner Lavrov godt, de to har vært utenriksministerkolleger i fire år.

– Visste ikke om E-påstandene

Møtet med Lavrov fant sted den 10. april, bare 12 dager før Frode Bergs advokater i Dagbladet fortalte at Berg arbeidet for norsk etterretningstjeneste.

Dette er opplysninger hverken Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har ønsket å kommentere.

Det hadde helt siden arrestasjonen i desember vært spekulert i norske og utenlandske medier om at Berg hadde oppdrag for etterretningstjenesten. Allerede i desember kom det frem at Berg skal ha blitt bedt om å dra til Russland på spesifikke datoer med 3000 euro av «norske venner», men i februar ville han ikke si hvem dette var.

– Var du klar over Bergs uttalte tilknytning til etterretningstjenesten da du snakket med Lavrov?

– Nei. Men for meg var det uansett det rent humanitære som ble vektlagt, skriver Børge Brende.