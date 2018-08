Per Sandberg: Visste ikke at Bahareh Letnes var invitert til nasjonaldagsfeiring av Irans ambassade

Eksstatsråd Per Sandberg avviser at markeringen av Irans nasjonaldag var en «feiring» av prestestyret. Sandberg sier også at han ikke visste at kjæresten Bahreh Letnes skulle delta på tilstelningen.