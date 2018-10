«Vi vil gjerne ha ditt syn på om KrF bør gå i regjeringsforhandlinger og i så fall med hvilken side i det politiske landskapet.»

Dette var ordlyden i en e-post som mandag ble sendt ut til medlemmer i Akershus KrF. Fylkespartiet ønsket å kartlegge hvem medlemmene ville samarbeide med.

De kunne enten svare Ap og Sp, Solberg-regjeringen, at de overlot valget til partiledelsen, at de foretrekker opposisjon eller at de ikke vet.

Problemet med undersøkelsen, som ble gjennomført i en tjeneste fra google, var imidlertid at man kunne svare flere ganger og sende den videre til andre, som også kunne svare så mange ganger de ønsket.

KrFs dramatiske veivalg: Mandag fikk Hareide støtte i både Buskerud, Hedmark og Finnmark

Solveig Ruud

Tekniske svakheter

Nå legger flere i ledelsen i fylkespartiet seg helt langflate.

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at det er en teknisk svakhet ved spørreundersøkelsen som ble sendt ut tidligere i dag. På grunn av denne svakheten, er den ikke pålitelig. Vi kommer til å lese svarene, men det blir vanskelig å legge stor vekt på resultatet. Jeg beklager dette, skrev fylkesleder Arne Willy Dahl i en ny e-post til medlemmene.

Han var utilgjengelig på telefon tirsdag. Men fylkessekretær Karl Edvin Moksnes, forsikrer at undersøkelsen er avlyst og at «den ikke vil bli tillagt noe som helst vekt».

Manglet også e-postadresser

Han opplyser at resultatet kanskje blir lest, men hverken offentliggjort eller brukt.

– Det er flere grunner til det, sier han og forteller at i tillegg til at man kunne svare flere ganger, mangler fylkespartiet e-postadressen til en tredjedel av medlemmene.

– Den ville aldri blitt representativ. En tredjedel av medlemmene fikk den ikke, forklarer han.

Ville avspeile bredden

Begrunnelsen for kartleggingen ga fylkesleder Dahl uttrykk for at partiet ville at utsendingene til landsmøtet skulle «avspeile bredden i synspunkter blant deltagerne på fylkesårsmøtet, men også blant våre medlemmer generelt.»

– Det er for å kvalitetssikre dette at vi spør om din mening, skrev han i den første mailen som ble sendt ut.

Men han tok forbehold, om at verdien av undersøkelsen «står og faller med at den fremstår som pålitelig.»

– Du skal derfor ikke videresende lenken til noen, og hvis du av en eller annen grunn har fått den mer enn en gang, skal du bare svare en gang, påpekte han.

Aftenposten har testet undersøkelsen og lykkes med å sende tre svar fra journalistens PC. Vi kan konstatere at man til og med fra Flåklypa lokallag kan delta og svare at man ikke vet om KrF bør gå i regjering.