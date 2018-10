Sveinung Rotevatn (V) bytter jobb

Etter ei lærerik og spanande tid i @Justisdep, går turen no vidare til ny jobb som statssekretær i @kldep. Takk til alle dei flinke folka i JD, og til @TMWara for godt samarbeid! No ser eg fram til å gå på jobb for klimaet og for @olaelvestuen på måndag. https://t.co/tBOld9MVPX