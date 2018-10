Flere deltagere på stormøtet i Hordaland KrF sier at stemningen var 70–30 i favør av at partiet skal gå inn i Solberg-regjeringen.

Nærmere 400 KrF-ere fra hele Hordaland lyttet og diskuterte i to og en halv time til Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstads innlegg og ulike syn på hva slags regjering KrF skal gå inn i.

– Det var tydelig overvekt av støtte til Ropstad, sier fylkesleder i Hordaland KrF, Dag Sele, som selv støtter Hareide.

Hareide bekrefter at det var et klart flertall mot hans syn blant de 34 som holdt innlegg.

– Min forventning var at flere ville være mot meg enn for meg. Men jeg tror ikke salen gjenspeiler de som tok ordet her. Og på årsmøtet i Hordaland kan det bli jevnere og mer nyansert, sier Hareide, vel vitende om at da kommer flere partifeller distriktene.

Avviser kritikk om kupp

– Jeg opplevde stor støtte til å gå inn i Solberg-regjeringen, stolthet over hva vi har fått av resultater og hva vi kan få til fremover, sier Ropstad, mer optimistisk med hensyn til å vinne kampen om regjeringsmakten.

På vei inn i møtet sa Hareide at «det har aldri vært en så åpen og ærlig debatt i noe parti». Og han avviser all kritikk om «kupp».

– Jeg tror temperaturen øker frem mot avgjørelsen. Mange er engasjert. Men jeg tar sterkt avstand fra aksjoner og usaklige kuppforsøk. De kan skape et inntrykk av at alle de nye medlemmene ikke er engasjert i KrFs politikk, sier Ropstad på vei inn.

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord» sto det over den stengte døren.

– Jeg legger merke til at Høyre er det partiet som prøver å påvirke prosessen mest, sier Hareide alvorlig.

– Det er ikke ulovlig. Men en samlet KrF-ledelse ba andre partier om å la KrF få ha debatten i fred. En objektiv analyse viser at Høyre prøver å påvirke oss mest, sier han åpenbart irritert.

Hordaland KrF splittet

Hordaland KrF er som ledelsen splittet i synet på om de skal felle Solberg-regjeringen og danne ny regjering med Ap og Sp på SVs nåde. Avgjørelsen tas på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Det finnes ikke noe rop i befolkningen om å sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister, sier Per-Erik Gåskjenn, leder i Bergen KrF.

– Det var en gledens dag da Hareide pekte på regjeringsalternativet KrF, Sp og Ap, svarer Helge Dyrkolbotn, leder i Austrheim KrF.

Kveldens debatt fant sted i Indremisjonens lokale Betlehem, «Et fellesskap for menneskefiskere», ifølge hjemmesiden.

Det henspiller på Bibelens fortelling om Jesu møte med fiskerne Peter og Andreas, ved Genesaretsjøen:

«Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.»

De sluttet som yrkesfiskere og ble menneskefiskere, de første disipler av Jesus på heltid.

242 innmeldt i Hordaland de siste ukene

Nå fiskes det om stemmen til hver eneste en av de 193 delegatene til landsmøtet. Tidligere Bergen-ordfører og stortingsrepresentant Ingmar Ljones støtter Hareide.

– Jeg synes Hareide har lagt frem saken på en god måte, sier Ljones.

Hva flertallet i Hordaland og KrF til slutt blir, tør hverken Sele eller Ljones spå. Hordaland KrF har 14 delegater på landsmøtet.

Hordaland KrF har fått 364 nye medlemmer hittil i år. 242 av innmeldingene har kommet siden Hareide holdt den kontroversielle talen 28. september. 16 har meldt seg ut av fylkespartiet.

– Frp står uendelig langt fra KrF

Gåskjenn vil at KrF skal velge den nåværende regjeringen med H, Frp og Venstre fordi de fire partiene pekte på Erna Solberg som statsminister foran valget.

– Velgerne ga fornyet tillit til de fire partiene. Da er det riktig å følge det sporet. Det var ikke flertall i valget for Støre. KrF har fått mye gjennomslag, og jeg tror at vi kunne fått enda mer ved å gå inn i regjeringen, sier Gåskjenn.

For ham vil det være «en tung kamel å svelge å sette Jonas Gahr Støre inn som statsminister».

– Velgerne har sagt at de ønsker Erna Solberg. Da blir det meningsløst å sette inn Jonas. Vi har ingen sak å felle regjeringen på heller, sier han.

Dyrkolbotn vil derimot sette inn statsminister Støre «med lett hjerte».

– Jeg har i mange år sagt det som Hareide nå sier. For meg står Frp uendelig langt fra KrF. Måten en omtaler hverandre på, måten man kjører opp et samfunn som blir mer og mer egoistisk.

– Vi ga tydelig beskjed om at vi ikke skulle gå i regjering med Frp. Det kan vi faktisk ikke gjøre nå heller, sier Dyrkolbotn.

Bedehus og lekpredikanter

Og med det kommer uenigheten fullt til syne:

– I forbindelse med vedtaket om samarbeid var det ingen som sa noe som SV. Det forteller vel at det var så lite sannsynlig å gå inn i regjering med SV, eller i regjering støttet av SV.

– Derfor er det et like stort løftebrudd å felle Solberg-regjeringen som å gå inn i regjering med Frp, sier Gåskjenn.

Det var her i Hordaland KrF ble stiftet i 1933, og vestlandsk indremisjon har i alle år vært forbundet med bedehus, lekpredikanter, vekkelse og tung pietisme. Og som en seig motstander av nye tanker om kvinners rolle, familie, seksualitet og samliv.

Ingen av dem tør spå utfallet.

– Jeg er kjempespent. Jeg tror lojaliteten til Knut Arild er stor i Hordaland, sier Dyrkolbotn.

– Fikk følelsen av å bli tatt litt på sengen

– Mange fikk følelsen av å bli tatt litt på sengen. En regjering med Ap, Sp og KrF støttet av SV overrasket mange. Med så kort tid til vi skal avgjøre blir prosessen krevende og polariserende.

– Jeg vil ikke si at han har kuppet, men Hareide har vært taktisk veldig lur og gjort en smart manøver for å oppnå det han ønsker. Det er ikke nødvendigvis partiets beste, sier Gåskjenn.

Nå merker de økende temperatur og engasjement.

– Jeg opplever at det begynner det å tilspisse seg. Folk begynner å kjenne på at det er viktig valg, sier Gåskjenn.

–Dette er et verdivalg. Det handler ikke om kroner og øre, sier Dyrkolbotn.

– Helt enig. Bortsett fra konklusjonen, svarer Gåskjenn.