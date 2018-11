– Det er godt å komme i gang og begynne å diskutere. Det sa nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten etter første møte med statsminister Erna Solberg, Høyre og partilederne i de to andre regjeringspartiene: Siv Jensen, Fremskrittspartiet og Trine Skei Grande, Venstre.

Ropstad gikk seirende ut av den spennende avstemningen om KrFs veivalg på partiets ekstraordinære landsmøte fredag. Partileder Knut Arild Hareide tapte og varslet at han går av om KrF går i regjering med Frp.

Legger frem budsjettalternativ fredag

Ropstad opplyser at de snakket om at det er viktig å komme i gang med budsjettforhandlinger, men at KrF trenger noe mer tid. Partiet skulle ifølge de opprinnelige planene legge frem sitt alternative budsjett allerede tirsdag.

– Vi kommer sannsynligvis til å legge det frem på fredag. Og så begynner vi med budsjettforhandlinger til uken, sier han.

Håper å komme i mål før jul

Han fortalte at de fire partiene også ønsker å komme i gang med sonderinger så raskt som mulig.

Sonderinger er forpostfektninger til regjeringsforhandlinger. Finner de via sonderinger ut at de kan klare å komme i mål med en regjeringsplattform, går de i gang med reelle budsjettforhandlinger. Der er først da de gir og tar.

Han gjentar at KrF har en ambisjon om å komme i regjering før jul.

– Men vi må se om det er praktisk mulig. Det er mye som skjer i Stortinget i november og desember, sier han.

Fakta: Slik kan veien videre bli Først blir det budsjettforhandlinger.

En budsjettinnstilling blir klar i månedsskiftet november/desember. Parallelt med disse kan det bli såkalte sonderinger: altså samtaler der de kartlegger hverandres posisjoner og vurderer om de kan bli enige.

Går sonderingene bra, vil de etter hvert gå over i reelle forhandlinger om en regjeringsplattform.

En flertallsregjering kan være klar før jul eller på nyåret.

Møttes på Ropstads kontor

Før KrFs forhandlere møtte statsministeren og de to andre borgerlige partilederne på Statsministerens kontor, var fire i KrFs forhandlingsdelegasjonen samlet på Ropstads kontor: foruten Ropstad og Olaug Bollestad, Oslo-politiker Erik Lunde og politisk rådgiver på Stortinget, Jorunn Hallaråker.