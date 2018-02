– Flere jenter som varsler om trakassering har fått høre at de må håndtere problemet selv

«Jeg endte på nach der en gang med to gode venner og vi drakk whisky. Jeg ble skikkelig full og han ene kompisen min sa jeg kunne legge meg i sengen hans. Han hadde et rykte på seg for å være klåfingret, så jeg sørget for å legge meg med alle klærne mine på. Ordentlig full sovnet jeg, men våknet en stund senere av at han var inni meg.»

Dette er bare én av historiene som ungdomspolitikere nå forteller om i oppropet #møteterhevet, som kommer i kjølvannet av de siste månedenes avsløringer. Alle ungdomspartier er representert bortsett fra FpU.

Fatima Almanea, ungdomspolitiker i AUF og en av initiativtagerne til oppropet, mener det hittil har vært en betydelig svikt i håndteringen av seksuell trakassering i ungdomspolitikken.

– Jeg har snakket med flere av jentene som har fortalt historiene sine i oppropet. De forteller at de har prøvd å nå ut til tillitspersoner med varsler, men at de ikke har fått gehør. Flere har fått høre at de må håndtere problemet selv, sier Almanea.

Flest varsler i Unge Høyre

I kjølvannet av #metoo-kampanjen er det Unge Høyre som har mottatt flest varsler, 25 varsler. AUF vil ikke oppgi antall fordi det er enkelt å identifisere dem det gjelder, opplyser generalsekretær Renate Tårnes. AUFs varsler er derfor innbefattet i Aps varseltall. Partisekretær Kjersti Stenseng har tidligere uttalt at det siden midten av desember er kommet inn et tyvetall varsler mot ulike personer i Arbeiderpartiet.

FpU sier de har mottatt flere varsler i kjølvannet av metoo, men vil ikke kommentere antallet.

Hverken Senterungdommen, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom eller Grønn Ungdom har mottatt varsler i kjølvannet av metoo-debatten. Unge Venstre har fått inn varsler både i kjølvannet av metoo og før, men vil ikke oppgi hvor mange. De har ingen pågående behandling av saker for øyeblikket.

KrFU har mottatt to varsler som begge er under håndtering. Det ene er varslet inn fra en person i et annet ungdomsparti og gjelder et KrFU-medlem.

– Når en får et varsler på tvers av ungdomspartiene, så er det vanlig å ha kontakt med det andre partiet varselet gjelder, men håndteringen skjer hos den som mottar varselet, sier generalsekretær i KrFU, Otto Galtung.

– Handler ofte om kjente

Fatima Almanea tror det er langt flere hendelser enn det er blitt varslet om i ungdomspolitikken.

– Ennå er prisen høy for å varsle, og veldig ofte så er det varsleren som føler på skammen og som trekker seg. Å varsle om slike saker er veldig vanskelig fordi de ofte handler om folk man kjenner eller en relasjon til, og som det derfor er krevende å ta et oppgjør med, sier hun, og forteller at hun selv er blitt berørt av historiene i oppropet.

Hun tror det er ekstra tungt å varsle for ungdomspolitikere siden de er ungdom og sårbare.

Oppgjør med en ukultur

I oppropet stiller de krav om blant annet økt bevissthet rundt alkohol og festkultur i alle partier.

Jenny Westrum-Rein, en annen av initiativtagerne og internasjonalt ansvarlig i AUF Trøndelag, sier at grunnen til at ungdomspolitikerne nå har laget et opprop, er at det er en kultur i partipolitikken for seksuell trakassering og maktmisbruk.

– Slik har det vært i mange år, men det er alltid blitt skjøvet under teppet. I lys av det som er kommet frem den siste tiden, så har vi sett et behov for at også ungdomspolitikerne tar et oppgjør med ukulturen, sier hun.

RU-leder: – Lav bevissthet

Linn-Elise Øhn Mehlen, avtroppende leder av Rød Ungdom og en av dem som har signert oppropet, tror sakene som i den seneste tiden er kommet frem i mediene om seksuell trakassering i ungdomspolitikken har vært en øyeåpner for mange.

– Folk har tidligere ikke skjønt omfanget av trakassering i ungdomspolitikken. Vi vet ikke om problemet er større der enn i for eksempel idretten eller korpsmiljøet, men bevisstheten rundt temaet har vært veldig lav i ungdomspolitikken, før mediene begynte å skrive om konkrete historier.

Tom Kolstad

Hun er redd for at diskusjonen om seksuell trakassering skal stoppe etter at blesten rundt disse historiene forsvinner.

– Selvsagt kan oppdaterte retningslinjer være et riktig steg, men det vil ikke forebygge mot seksuell trakassering i det lange løp. Nå må vi se videre. Vi må følge opp seksuell trakassering og grensesetting på skolen, i profesjonsutdanninger og i arbeidslivet, i tillegg til å opprette lavterskeltilbud som sikrer kompetanse ute i kommunene, sier hun.