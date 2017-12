De fleste store ungdomspartiene har hatt flere saker med trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på bordet det siste året, viser Aftenpostens gjennomgang.

KrF-politikeren Julia Sandstø (20) forteller tirsdag i Aftenposten om hvordan hun opplevde å bli trakassert og forfulgt i flere måneder i KrFU.

De vanskeligste situasjonene ungdomspolitikerne trekker frem, er når de unge politikerne møter politikere fra moderpartiet.

– Slike situasjoner pålegger de erfarne personene i partiet et ekstra ansvar, sier leder av Senterungdommen, Ada Johanna Arnstad.

Ungdomspolitikerne Aftenposten har snakket med, beskriver også at det oppstår situasjoner som ikke reageres på der og da, men som de i etterkant forstår har oppstått fordi det er en skjev fordeling av makt og status.

– Disse situasjonene er de skumleste og aller vanskeligste. Jeg tror dessverre ikke at vi har fått bukt med alle disse tilfellene, sier generalsekretær Renate Tårnes i AUF.

Stor oppmerksomhet i ungdomspartiene

Senterungdommen, Unge Høyre, AUF, Sosialistisk Ungdom, Venstre og FPU bekrefter overfor Aftenposten at de har hatt flere saker av denne typen i organisasjonen det siste året.

At enkelte har få tilfeller, betyr heller ikke at alt er bra:

– Det kan bety at vi har lykkes og har en kultur der det ikke skjer, noe som ville være veldig bra. På den andre siden kan det være skremmende dersom ting ikke blir rapportert, reflekterer Arnstad i Senterungdommen.

Fakta: Ungdomspartienes svar Aftenposten har spurt ungdomspartiene hvor mange saker de kjenner til i sitt parti som går på trakassering og uønsket seksuell adferd siste året. Flere presiserer at det er mulig det er saker som ikke er meldt fra om. AUF: Opp til fem saker av mindre grov karakter. Senterungdommen: Flere saker og henvendelser. Unge Venstre: Bekrefter at det er flere saker, men vil ikke gå ut med tall. Sosialistisk Ungdom: Bekrefter at det er flere saker, vil ikke gå ut med noe tall. Høyre: Flere saker, også av alvorlig art. Ønsker ikke gå ut med tall. FPU: Har behandlet to saker.

I en gjennomgang Dagsavisen gjorde i slutten av november, sa Senterpartiet som eneste stortingsparti at de ikke hadde hatt noen rapporterte hendelser de siste fem årene.

Retter pekefingeren mot moderpartiet

Nå bruker Arnstad anledningen til å rette en pekefinger mot Sp for å minne om at partiet har et eget ansvar for å overholde de etiske retningslinjene.

Flere av de andre partiene påpeker det samme, at de jobber aktivt foran hvert møte med de etiske retningslinjene.

– Vi går gjennom disse jevnlig, både direkte med fylkesledere og med delegater når de skal på arrangementer, sier Arnstad.

Arnstad presiserer at hun vet at de etiske retningslinjene også blir gjennomgått i Sp og at de har rutiner dersom de får henvendelser.

– Likevel kan vi ikke si oss fornøyd så lenge vi vet at dette er et omfattende problem i samfunnet. Vi må bli bedre, på lik linje med andre store organisasjoner, fordi det er så fryktelig alvorlig dersom noen misbruker den makten de har, sier hun.

Også i AUF snakker de om retningslinjene under kurs og samlinger.

– Det som har kommet frem de siste ukene viser et samfunnsproblem, og det gjenspeiles i ungdomspartiet, sier Tårnes.

SU: - Vi ligger ikke nedover

I Sosialistisk Ungdom har de kjønnsdelte formøter i begynnelsen av alle arrangementer, både på nasjonalt og lokalt nivå, der de går gjennom eksempler og snakker om alt fra kjønnsroller, makt og hersketeknikker til grove overgrep og grensesetting.

– Vi har også klare regler, eksempelvis har vi regler for sentralstyret om at vi ikke ligger nedover, sier feministisk leder Aila Emilie Kamaly i Sosialistisk Ungdom.

Sosialistisk Ungdom er 100 prosent rusfri, mens SV har et annet forhold til alkohol.

– Når vi møter SV, har vi gode rutiner til andre aktiviteter, slik at vi ikke trenger å henge med voksne som drikker alkohol, sier Kamaly.

Høyre sier at de eksempelvis i forkant av siste landsmøte snakket med alle delegatene om hvordan de skulle forholde seg til ungdomspolitikerne.

– Det er klart at det kan være krevende, med stor ulikhet i alder, posisjoner og i tillegg er det alkohol til middagene, sier generalsekretær Maria Barstad Sanner i Unge Høyre.

– Folk blir lett for innpåslitne

– Dette er en viktig påminnelse for oss, sier generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet, samtidig som han påpeker at de det siste året har jobbet mye med problemstillingen.

Blant annet har alle fylkesdelegasjoner fått en påminnelse om de etiske retningslinjene før årets landsmøte.

– For meg er det avgjørende hvordan det oppleves av den som blir trakassert, ikke hva den som trakasserer har ment eller trodd. Hvis folk opplever det som ubehagelig, er det nok for meg til å ta tak i saken.

Han innrømmer at de har saker hvor det er snakk om uønsket oppmerksomhet.

– Folk blir for innpåslitne, for å si det rett ut. Og sånn skal vi ikke ha det, sier Olsen.

AP: - Vi har noe å gå på

Også Arbeiderpartiet innrømmer at det kan være et problem.

– At vi har noe å gå på her, det tror jeg er sant, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun vil ha både store og mindre episoder på bordet, slik at de kan diskuteres og ordnes opp i.

– Det er et stort behov for å diskutere dette, og #Metoo har ført til at vi har tatt dette mer på alvor, sier Stenseng.