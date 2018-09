Raja ut mot Keshvaris Judas-anklage mot Hareide: Forgiftende for borgerlig samarbeid

Det er i en Facebook-post at Frp-politikeren beskylder Knut Arild Hareide for det «ultimate forræderi» og nevner Judas.

Da Hareide fredag anbefalte eget parti å samarbeide med Ap og Sp og ikke Høyre, Frp og Venstre, la Frps Mazyar Keshvari ut et Facebook-innlegg på sin lukkede side der han sammenlignet Hareide med Bibelens Judas.

Ifølge VG siterte skrev han bl.a. følgende: «Han forrådte altså Jesus med et kyss. Derfor er uttrykket «judaskyss» et uttrykk vi fortsatt i dag bruker om det ultimate forræderi.»

Da VG ringte Frp-politikeren og spurte om han kaller Hareide for en «Judas», svarte han bl.a. at hans «synes det står for seg sånn det gjør» og at han ikke hadde noe å si utover det og at det var hans sak hva han velger å legge ut på sin lukkede Facebook-side.

Forgiftende for samarbeidet

– Jeg vil på det sterkeste ta avstand fra den type retorikk. Ikke minst er det forgiftende for det borgerlige samarbeidet, sier Raja, som legger til at det «rett og slett bare er støtende og frastøtende».

– Og det kan faktisk skyve enkelte KrF-ere som er i tvil om borgerlig samarbeid enda lenger unna Regjeringen.

Raja legger til at «vi må våge å si at ikke alle Frp-ere har behandlet Hareide med den respekten og verdigheten han fortjener». Her sikter han bl.a. til Sylvi Listhaugs utsagn om at Hareide sleiker imamer oppetter ryggen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mener han konkluderer feil

Raja legger ellers til at han synes Hareide er modig og holdt en god tale fredag.

– Det kan ikke ha vært lett. Jeg forstår hva han sier og hvorfor, men jeg mener han konkluderer feil.

I likhet med Venstre-leder Trine Skei Grande mener Raja at Krf-lederen har underkommunisert egne seire de siste fem årene og legger til at han er sikker på at KrF-ere flest fortsatt vil ha Erna Solberg som statsminister.

– Jeg tror Hareide undervurderer Ernas samlende betydning, og håper KrF-ere flest ser hva hun betyr for landet og for kristne verdier.

Raja poengterer at Hareide også kan styrke sentrum ved å gå inn i den regjeringen sentrumspartiet Venstre allerede sitter.

Keshvari skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

«Hva Abid Raja måtte mene er totalt irrelevant også i denne sammenhengen, så jeg har ingen kommentar.»