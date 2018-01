«Jeg er ingen overgriper.» Trine Skei Grande snakker ut om rykter og drapstrusler.

Trine Skei Grande og to av hennes partikolleger kan i løpet av onsdagen glede seg over at Venstre inntar regjeringskontorene for første gang siden 2005. Men på veien mot makten mener Grande at aktører har forsøkt å skremme henne fra innflytelse.

I tykk tåke kom hun 2. januar kjørende i elbil på Jeløya. Da hun svingte inn mellom høye eiketrær på vei mot Hotell Jeløy Radio, visste hun at hun midt i regjeringsforhandlingene skulle vitne i en rettssak der tiltalte hadde fremmet drapstrusler mot henne.