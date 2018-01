Fredag formiddag var hun og resten av partiledelsen i full aktivitet i Aps kontorer i Stortingets 3. etasje.

Hun har fått mye oppmerksomhet etter at hun første karakteriserte varslene mot Trond Giske som «rystende» lesning, og deretter leste høyt fra varsler i sentralstyret.

Det ble tolket som et nådeløst oppgjør med Giske og varsel om at de to ikke kan fortsette sammen i partiledelsen.

For mange står Tajik med dette frem som en ærlig, uredd og prinsippfast politiker som følger sin samvittighet og beskytter den svake part også når det koster. Andre synes tvert imot at Tajik forhåndsdømmer Giske og utnytter situasjonen til å styrke sin egen posisjon i partiet.

Les også Ap-ordfører: Usmakelig innlegg av Tajik

-Tråkker på en som ligger nede

– Usmakelig. Jeg synes Hadia Tajik har brutt en viktig regel om ikke å trå på en som ligger nede. Jeg tenker spesielt på Facebook-kommentaren, hvor hun henger på tittelen «jurist», sier Hitra-ordfører Ole Haugen.

– Da spør jeg meg om hvem hun tror hun er. Er hun som jurist bedre til å bedømme saken og Giske enn en hvilken som helst annen tillitsvalgt, sier han.

Tajik vil ikke kommentere kritikken eller utdype hvorfor hun har gått så tydelig ut på varslernes side.

– Jeg har ingen kommentarer. Dette håndteres av partisekretæren, sier partileder Jonas Gahr Støre om varsler-saken.

Han hadde fredag formiddag kontinuerlig møter og samtaler med sine nærmeste medarbeidere: Partisekretær Kjersti Stenseng, leder av Aps gruppesekretariat Hans Kristian Amundsen, rådgiverne Thomas Boe Hornburg, Astrid Huitfeldt og kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Isfront i Ap

Mens det rådet nyttårsstillhet i Stortinget, fløy Ap-politikerne inn og ut av kontorene.

På tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte i Ap var det flere som var opptatt av motsetningsforholdet mellom sekretariatsleder Amundsen og partisekretær Stenseng. LOs mektige leder Hans Christian Gabrielsen var blant dem som tok dette opp.

Denne konflikten er blitt tydeligere under behandlingen av varslersakene. Fredag formiddag var isfronten klar: Partisekretæren og sekretariatslederen utvekslet ikke ett ord, får Aftenpostens bekreftet.

Men selve behandlingen av varsler-sakene er det bare Støre, Stenseng assisterende partisekretær Kristine N. Kallset som deltar i.

Rolf Øhman

Stenseng: Ikke vært i kontakt med Giske i dag

– Har Giske gitt sitt tilsvar til en eller flere av varslingssakene?

– Kommunikasjonen med Trond Giske holder vi internt, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

– Er dere ferdig med behandlingen og klare til å konkludere i en eller flere av sakene?

– Vi har fullt fokus på å behandle sakene. Hvor vi står i prosessen, vil jeg ikke kommentere.

– Har du vært i kontakt med Giske i dag?

– Jeg har ikke vært i kontakt med Trond Giske i dag.

– Er Giske representert med advokater eller andre rådgivere overfor Ap?

– Hvem han har rundt seg, har jeg heller ingen kommentar til, avslutter Stenseng.

Nytt møte mandag

Aps sentralstyre skal samles igjen mandag. Stenseng opplyser at møtet mandag er ordinært og skal behandle en rekke politiske saker.

– Men det er naturlig at det gis en oppdatering, sier hun.

– Er det et mål å avklare Giskes posisjon før sentralstyremøtet mandag?

– Vi har ikke satt noen tidsfrist. Vi er opptatt av det skal gå raskt, men vi er også opptatt av at det skal være en forsvarlig saksbehandling.

Les også: Ordfører vil ha ekstraordinært landsmøte

På direkte spørsmål fra Aftenposten, mens han gikk fra møte til møte, svarte Støre at han aldri hadde sett notatet som Nettavisen har offentliggjort, før det ble publisert.

Stenseng presiserer

På sin Facebookside kom Stenseng i formiddag med en presisering om dokumentet:

«I år kveld publiserte Nettavisen en sak der de gjenga et såkalt «internt notat» som beskrev varsler om seksuell trakassering som er kommet inn til Arbeiderpartiet. For meg er det viktig å understreke at dette notatet har ingenting med partikontoret å gjøre, og det er heller ikke dekkende for sakene. Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra. Det som bekymrer meg mest er at saken til Nettavisen gjør den allerede vanskelige situasjonen for de berørte enda vanskeligere. Jeg er også urolig for at dette hever terskelen for andre som har historier de ønsker å fortelle til oss.»

Etter det Aftenposten forstår etter samtale med kilder som står partilederen nær, kan man ikke utelukke at noen på eget initiativ kan ha laget det opprinnelige notatet. Men at det, slik Stenseng skriver, aldri har vært en del av saksbehandlingen i varslersaken.

Pizza og vann

Fredag formiddag er det felles lunsj for hele rådgiverkorpset i Ap-gruppen på Stortinget. På menyen sto som vanlig pizza, «men av helsemessige hensyn ble det bare servert vann til», som det het i invitasjonen.

På denne lunsjen deltok også Jonas Gahr Støre, som orienterte om den siste utviklingen i saken. Fra før er det kjent at tre av varslerne enten er eller har vært ansatt i stortingsgruppen. På møtet ble det redegjort i generelle vendinger om hvordan saken står.

Flere i Aps stortingsgruppe som Aftenposten har vært i kontakt med, sier at den siste runden rundt notatet viser behovet for å få avgjort denne saken raskt. En holdning som også var fremtredende blant de mange Ap-ordførerne som Aftenposten hadde kontakt med torsdag.

NB! Podkasten Aftenpodden har Giske-spesial denne uken. Har du Spotify? Følg denne lenken. Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Aftenpodden, lytt og abonner. Bruker du Iphone? Følg denne lenken.