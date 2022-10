Støre: – Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten

Statsminister Jonas Gahr Støre advarer om konsekvensene av et stadig mer desperat Russland. Sannsynligheten for bruk av atomvåpen er fortsatt lav, men har økt, fastslo han.

25. okt. 2022 09:56 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Støre hadde selv bedt om å få komme til Stortinget og redegjøre for den krevende situasjonen i Ukraina og hvordan den påvirker Norge.

– Jeg ønsker å invitere Stortinget til at vi står samlet som nasjon i disse krevende tidene, vel vitende at det som ligger foran oss kan bli enda mer krevende, sa Støre i redegjørelsen til de folkevalgte.

Økt fare for opptrapping

Han sier risikoviljen til president Putin og det russiske regimet ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken.

– Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten, uttalte Støre.

Støre sier et isolert Russland er dårlig nytt. Det svekker muligheten for å finne frem til en forhandlet slutt på krigen, og øker faren for opptrapping og bruk av hardere virkemidler.

Han advarte også om et russisk lederskap som han beskrev som preget av mistenksomhet og frykt, og med tydelige totalitære trekk.

– Økt atomfare

Støre pekte også på at Putin-regimet siden invasjonen har truet med bruk av atomvåpen.

– Vi vurderer at sannsynligheten for bruk fortsatt er lav. Men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt, uttalte Støre.

Han advarte om at i takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler, så øker risikoen for mer desperat virkemiddelbruk.

Han sier Norge fordømmer Putins trusler om bruk av atomvåpen, og kalte det uansvarlig.

– Det er i seg selv en farlig eskalering. Bruk av atomvåpen ville krysse en uhørt grense, sa Støre.

– Vi må legge til grunn at hensikten med truslene er å svekke vestlig solidaritet med Ukraina. Det er en form for utpressing.

Skjerpet sikkerhet på sokkelen

Støre sier eksplosjonen ved rørledningen Nord Stream I og II har skapt økt oppmerksomhet om sikkerheten på norsk sokkel, og at sikkerheten er skjerpet.

Støre ramset opp en rekke tiltak som er gjort siden februar, og understreket samtidig at det er gjort flere tiltak som «ikke er naturlig å omtale i offentligheten».

Under en pressekonferanse torsdag forrige uke uttalte Støre at vi de siste ukene har sett ringvirkninger av krigen i Norge.

Han viste til de mange droneobservasjonene den siste tiden, og at sju russiske statsborgere er varetektsfengslet i Norge for droneflyvning eller fotografering.

Statsministerens budskap er at vi må være forberedt på å se nye og ukjente forsøk på å skape uro, også i Norge, i tiden fremover.

Anklager Russland for energimanipulasjon

Støre sier det gjennom det siste året også er blitt stadig klarere at Russland manipulerer det europeiske energimarkedet.

– Vi forstår bedre hvorfor de europeiske gasslagrene, noen av dem eiet av russiske Gazprom, ikke ble fylt opp i fjor. Det var en medvirkende årsak til at først gass, og så elektrisitetspriser begynte å stige høsten 2021, uttalte han.

Han sier formålet er å ramme vestlig samhold og sanksjoner ved å påføre samfunnene sosial og økonomisk uro.

– Kutt i russisk gass er den viktigste enkeltårsaken til de høye gass- og strømprisene vi ser i dag, fastslo Støre.

Han sier Norge møter dette ved å legge til rette for maksimal utnyttelse av kapasiteten på norsk sokkel. Norge er nå den største tilbyderen av gass til Europa. Selskapene på norsk sokkel ligger an til å øke produksjonen av gass med 8 prosent sammenlignet med i fjor.

De høye prisnivåene har samtidig skapt press fra flere land om markedsinngripen for å få prisene ned. Han sier det er i Norges interesse at prisene kommer ned, men at Norge har advart EU om tiltak som «potensielt kan forverre situasjonen».

– Høye priser er symptomet. Det underliggende problemet er mangel på energi, og da hovedsakelig gass, uttalte han.

Massive behov for hjelp

Støre fastslo at Ukraina vil ha behov for massiv militær og økonomisk støtte i lang tid fremover.

Regjeringen varslet i juli at de vil øke den norske støtten på 10 milliarder kroner i år og neste år. Dette kommer i tillegg til 2 milliarder i humanitær bistand.

Støtten skal rettes mot fire hovedspor:

Støtte Ukrainas kamp med nødvendig militært utstyr og militær opplæring. Blant annet trener Norge ukrainsk personell på norsk jord og i tredjeland i bruk av de militære systemene som Norge donerer.

Bidra til at norske og internasjonale humanitære organisasjoner redder liv og beskytter sivile. Så langt er 105 ukrainske pasienter transportert til Norge for behandling.

Bidra med 2 milliarder til innkjøp av gass, slik at Ukraina har energi gjennom vinteren.

Gi via Verdensbanken driftsstøtte slik at ukrainske myndigheter kan opprettholde sine kjernefunksjoner.

– På sikt vil også gjenoppbyggingen av Ukraina bli en oppgave av historiske dimensjoner. EU anslår at kostnadene for gjenoppbygging og langvarig bistand vil beløpe seg til over 3 500 milliarder kroner. Nesten to norske statsbudsjett, uttalte Støre.

70.000 Ukraina-flyktninger på to år

Så langt i år har Norge tatt imot 30.000 asylsøkere fra Ukraina. Regjeringen planlegger nå for at det totalt kan komme 40.000 fordrevne fra Ukraina i år, og 30.000 til neste år.

– Aldri før har vi i løpet av så kort tid tatt imot så mange som søker beskyttelse, fastslo Støre.

Han sier at situasjonen er krevende å håndtere. Aldri har det kommet så mange som søker beskyttelse på så kort tid.