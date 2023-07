Mímir Kristjánsson: Full tillit til Moxnes

– Min tillit til Bjørnar Moxnes som politiker er ikke svekket av denne feilen. Jeg har tillit til at han fortsatt skal lede partiet, sier Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

01.07.2023 09:19 Oppdatert 01.07.2023 09:43

Han sier at brilletyveriet på Gardermoen fremstår som en «en absurd sak».

– Vi skal ikke dømme et helt menneskes liv på grunn av en time i taxfree på Gardermoen. Det han har gjort er utrolig flaut og veldig dumt gjort. Ulovlig også. Han har fått bot og det er jo bra. Han har jo bare gjort det han må når han har betalt boten.

– Spørsmålet alle stiller nå er jo om Moxnes fortsatt har tillit i Rødt: For min del er svaret at han har full tillit. Jeg synes ikke saken er en bagatell eller ikke verdt å skrive om. Alle kan gjøre feil. Og han har gjort mye bra som partileder, sier han.

Fredag ble det kjent at Bjørnar Moxnes for to uker siden ble tatt for brilletyveri på Oslo lufthavn. Politiet har gitt ham et forelegg på 3000 kroner som han har akseptert og betalt.

Kristjánsson forteller at Moxnes ringte ham fredag kort før saken ble offentlig kjent. Han har også snakket med flere andre partifeller det siste døgnet.

– Jeg har inntrykk av det jeg sier er ganske unison holdning blant Rødt-folk. Folk er en blanding av hoderystende, lattermilde og sjokkerte. Det er ikke meningen å bagatelliserise dette. Men det er noe absurd over sdet hele, sier han.

– Jeg stoler ikke mindre på Moxnes og det han mener om trygder, utenrikspolitikk og pendlerboliger på grunn av dette, sier han.

Da Erna Solberg fikk forelegg for å ha brutt korona-reglene under en sushi-fest på Geilo, forsvarte Kristjánsson også henne.

– Det fikk jeg masse kjeft for, ler han.

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug er enig:

– Det er jo utrolig dumt meningsløst og ulovlig. Og det må rettslige konsekvenser og det har det fått. Det er det viktigste.

– Men jeg mener ikke at det nuller ut eller fratar Moxnes den tilliten jeg har til ham som politiker og partileder, sier hun.

Rødts partisekretær Reidar Strisland skriver på facebok at Moxnes «gjorde en stor og pinlig feil».

– Men det var også en svært menneskelig feil, og den hadde heldigvis ikke konsekvenser for andre enn han selv. Jeg kjenner Bjørnar som en med solid dømmekraft i jobben sin. Som har stått på for å stoppe politikerprivilegier og som har betalt inn hundretusener av partiskatt til partiet med glede.

– Nå skal vi inn i en viktig valgkamp, der Rødt skal fortsette kampen mot Forskjells-Norge og sikre røde flertall som motorer for forandring fra nord til sør. Det skal vi gjøre med Bjørnar Moxnes i spissen. Om det ikke var klart nok: Bjørnar Moxnes har min fulle tillit som partileder, skriver han.

I resten av det politiske Norge er det feriestemning og brille-tyveriet blir møtt med taushet lørdag formiddag.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelse. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken.

SVs stortingsrepresentant og medlem av presidentskapet, Ingrid Fiskaa, skriver i en SMS at hun har tatt ferie:

– Solbrille-gate har eg ingen mening om, skriver hun.

