Regjeringen vil skjule mer av det som skjer i forvaltningen fra offentlighetens søkelys. – Vi kommer til å jobbe mot dette, sier MDGs nestleder.

24.04.2023 11:54

Fredag 31. mars – rett før påskeferien – sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et forslag om endring av offentlighetsloven.

Dette er en lov som gir alle rett til å se dokumenter i offentlig forvaltning.

Det gjør at alle kan følge med på hva slags dokumenter som finnes. Loven har hatt noen unntak. Som at organinterne dokumenter organinterne dokumenterDokumenter som er utarbeidet av en offentlig virksomhet selv for egen saksforberedelse. Det betyr at det ikke er sendt ut av virksomheten. kan unntas helt eller delvis offentlighet.

Men pr. i dag er det i utgangspunktet ikke lov å unnta selve journalføringen av dokumentene fra offentlighet.

I praksis har derfor allmennheten som hovedregel tilgang til oversikter som gir opplysninger om tittelen på dokumentet, avsender, mottager, journaldato og dokumentdato.

Det gjør at man kan følge med på det som skjer. Pressen benytter seg ofte av dette.

Men det kan det bli slutt på, dersom regjeringen får gjennomslag for sitt forslag.

Både Pressens offentlighetsutvalg, Norsk Presseforbund og jusprofessor Hans Petter Graver har gått hardt ut mot forslaget.

Nå tar også Miljøpartiet De Grønne til ordet for at regjeringens forsøk på begrense innsynsretten må stanses.

MDG: Forslaget bør trekkes

– Det er veldig viktig i et fungerende demokrati at pressen har mulighet til å be om innsyn og holde oversikt over hvilke saker som unntas fra offentligheten.

Det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland, til Aftenposten.

– Vi kommer til å jobbe mot dette i Stortinget, sier hun og påpeker at hun synes justisministeren bør vurdere å trekke forslaget.

– Har du noe forståelse for regjeringens forslag?

– Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å lede et samfunn, men det er det ansvaret man påtar seg, både som politiker og embetsverk, svarer hun.

–En del av det er jo å kunne ettergås, og det bør ikke vanskeliggjøres, mener Liland.

Mer, og ikke mindre åpenhet

I Arbeiderpartiets partiprogram 2021–2025 står det at partiet vil «understreke at ytringsfrihet sikres ved god tilgang på informasjon, og at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet skal praktiseres i alle offentlige virksomheter».

Det står videre at partiet vil «vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven».

I lys av dette synes MDG det er rart at regjeringen nå fremmer et forslag om mindre åpenhet.

– Det har jo vært bred enighet i det norske demokratiet at den offentlige forvaltningen kan ettergås. At folk har rett til å vite hva som skjer og bli opplyst av pressen, sier Liland.

– Vi synes det er synd at vi må bruke tid på et forslag om mindre åpenhet. Det er ikke det vi trenger. Om noe så trenger vi mer åpenhet, avslutter hun.

Regjeringen: – Risiko for at den frie meningsutvekslingen begrenses

Regjeringen mener på sin side at forslaget ikke vil svekke allmennhetens informasjonstilgang.

Dagens situasjon, der det ikke kan gjøres unntak fra innsyn i journalinnføringer, er ifølge Justis- og beredskapsdepartementet uheldig.

Departementet skriver i forslaget at tilgang til opplysningene om dokumentet vil kunne føre til oppmerksomhet og debatt om den pågående interne korrespondansen. Det kan også tenkes å kunne føre til forventninger om et bestemt resultat i saken.

«Dette vil igjen kunne medføre en risiko for at den frie, interne meningsutvekslingen i organet begrenses», skriver departementet.

Forslaget er nå på høring høringHøring er en type ordning for innhenting av synspunkter og opplysninger i forbindelse med behandlingen av saker i offentlig forvaltning og i politiske organer som Stortinget eller kommunestyrer. Høringer gir ofte adgang for berørte parter som for eksempel interesseorganisasjoner til å uttale seg før vedtak fattes. Fristen for å sende inn svar er 5. juli.