Ny nedtur for Støre: Årsverste på ny måling

ARENDAL (Aftenposten): For første gang i år bikker Ap under 20 prosent på Norstats kommunemåling for Aftenposten og NRK.

Jonas Gahr Støre var nylig i Trøndelag for å vinne velgere. Torsdag deltar han under partilederdebatt i Arendal. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Det er dårlig nytt for statsminister Jonas Gahr Støre, tre og en halv uke før valgdagen. Målingen stadfester en bekymringsfull utvikling for Ap etter sommerferien.

Aftenposten har sett på fem trender som den siste målingen av velgernes preferanser viser.