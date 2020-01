Det får Dagbladet bekreftet av Stortingets administrasjon. Bakgrunnen er at Keshvari har krav på såkalt partigruppetilskudd som uavhengig representant.

Den tidligere Frp-politikeren meldte seg ut av partiet samme dag som han ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel i Nedre Romerike tingrett i oktober, etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Han har erkjent å ha svindlet til seg 450.000 kroner på denne måten.

Dommen ble anket av påtalemyndigheten fordi statsadvokaten mente straffen var for mild, og saken skal opp i lagmannsretten i år.

Keshvari har hatt sykefravær fra Stortinget mesteparten av perioden etter Aftenpostens avsløringer i oktober 2018.

Ettersom stortingsrepresentanter ikke har samme tidsbegrensning i sykelønn som vanlige arbeidstagere, vil han motta full stortingsgodtgjørelse – 987.000 kroner i året – så lenge han er fraværende. Det eneste unntaket er ved soning av en eventuell fengselsdom.

Pengepott uten krav til detaljert åpenhet

I dag er det Carl. I Hagen som møter i Keshvaris fravær, noe som fører til at Stortinget må betale full godtgjørelse for begge to.

Dersom stortingsrepresentanten friskmeldes før stortingsvalget i 2021, vil han i tillegg til stortingsgodtgjørelsen få utbetalt over 400.000 kroner i årlig partigruppetilskudd, bekrefter Stortingets kommunikasjonsavdeling overfor Dagbladet.

Årsaken er at han ved å melde seg ut av partiet blir et «enmannsparti» i nasjonalforsamlingen, og da får krav på penger som er ment å støtte opp under det parlamentariske arbeidet.

Få oversikt: Dette er avsløringene om Stortingets pengebruk

Lise Åserud / NTB scanpix

Som Aftenposten tidligere har omtalt, er dette penger som partigruppene får bruke nærmest fritt og med begrenset grad av offentlig innsyn. Blant annet har politikerne brukt disse pengene på fest, moro, alkohol og reiser.

Keshvari har ikke besvart Dagbladets henvendelser om saken.

Sendte porno til mindreårige, meldte seg ut, fikk 400.000 og ansatte egen sønn

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein har også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

Bakgrunnen var at NRK avslørte at han hadde sendt e-poster med porno til unge gutter i FpU, samt tekstmeldinger til en kvinne om at han ønsket å ha trekantsex med en 15 år gammel gutt i ungdomspartiet. I 2019 meldte Leirstein seg ut av Frp like før NRK meldte at partiet hadde mottatt et nytt varsel mot ham.

Som enmannsparti mottar han 400.000 kroner i året i tillegg til 987.000 kroner i fast godtgjørelse, penger han blant annet bruker på på å betale lønn til sin egen sønn, som han har ansatt i en rådgiver-deltidsstilling.