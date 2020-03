Elvestuen ble torsdag vraket som nestleder i valgkomiteens innstilling til ny ledelse i Venstre. Nå bekrefter han til VG at han åpner for å utfordre Grande, skriver avisen.

Etter vrakingen ble Elvestuen tilbudt og takket ja til en av de fire direktevalgte plassene i landsstyret. Samtidig kom ham med et forbehold: At han kunne komme til å utfordre Trine Skei Grande i en kampvotering på landsmøtet, men måtte undersøke hvor støtte han har i partiet, ifølge VGs opplysninger.

Det bekrefter Elvestuen.

– Jeg er ikke enig i den innstillingen som valgkomiteen har lagt frem. Frem mot landsmøtet vil jeg vurdere innstillingen. Jeg vurderer å utfordre en mer sentral posisjon enn den valgkomiteen har foreslått meg til, sier Elvestuen til VG.

– Gjelder det også ledervervet?

– Det gjelder alle sentrale posisjoner, inklusive ledervervet. Men det er for tidlig å gi klare svar nå, bare noen timer etter at valgkomiteens innstilling er lagt frem, sier Elvestuen.

Vil ha åpen lederkamp på landsmøtet

Leder i Bergen Venstre, Ane Breivik, håper på motkandidater til Trine Skei Grande under landsmøtet. Hun kritiserer at det er lagt lokk på lederdiskusjonen.

Valgkomiteen i Venstre innstilte torsdag på at Trine Skei Grande skal fortsette som leder av partiet. Det reagerer lederen i Bergen Venstre, Ane Breivik, kraftig på.

– Jeg synes prosessen har vært uryddig og uoversiktlig. Store deler av partiet har sagt at vi trenger et lederskifte. Det er blitt lagt lokk på diskusjonen om hva slags lederskifte vi trenger, sier Breivik til NRK.

Oppfordrer Rotevatn

Breivik er både nyvalgt leder i Bergen Venstre og nestleder i Unge Venstre. Både ungdomspartiet og lokallaget har vært tydelig på at de ønsker seg Sveinung Rotevatn som ny partileder. Breivik mener denne diskusjonen er blitt forsøkt parkert med innstillingen som kom torsdag.

– Nå har vi mottatt en innstilling på gjenvalg av nåværende partileder uten motkandidater. Det tror jeg mange er skuffet over. Jeg skulle ønske vi kunne hatt motkandidater å ta stilling til på landsmøtet, sier hun.

Hun sier hun håper noen trer frem og våger å utfordre Grande, og oppfordrer Rotevatn å stille.

Skal ha pekt på Grande som leder

Torsdag meldte flere medier at Rotevatn og Abid Raja skal ha pekt på Trine Skei Grande etter å ha fått statsrådsposter i januar. Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen uttalte torsdag at det var avklarende og gjorde komiteens arbeid lettere.

Ifølge TV 2 torsdag har kilder opplyst til dem at hverken Rotevatn eller Raja ønsker å utfordre Grande i en kampvotering.