Tirsdag gikk Senterpartiet i Oslo ut og stilte ultimatum om støtte til Ullevål sykehus til partiene de skal samarbeide med dersom de havner på vippen med én representant. Dermed åpner de opp for et historisk samarbeid med borgerlig side i Oslo.

I dag la ni partier frem et krav om at Stortinget må gripe inn i planene om å legge ned Ullevål, og samtidig gikk de inn for å si nei til reguleringsplanene på Gaustad.