Etter den tredje redningsaksjonen på like mange dager utenfor Libya søndag, seiler nå det norskeide skipet Ocean Viking rundt i Middelhavet med 251 migranter om bord. De ble alle tatt opp fra gummibåter i havsnød.

Det er Leger uten grenser som driver redningsskipet sammen med den franske organisasjonen SOS Mediterranee. Utfordringen deres er at ingen europeiske land vil la dem legge til havn med migrantene.

De nærmeste alternativene er Malta og Italia, men derfra kommer et tydelig nei.

Italienernes innenriksminister Matteo Salvini skrev fredag et brev til justisminister Jøran Kallmyr. Der ba han norske myndigheter om å ta ansvaret for migrantene som ble reddet av mannskapet på det norskeide skipet.

Det ansvaret kjenner ikke statsminister Erna Solberg på.

– Det er ikke norske myndigheters ansvar å finne en løsning på dette. Dette er en frivillig organisasjon, som har kontrahert et privat skip. Norge har ikke et spesielt ansvar for dette skipet, sier Solberg til Aftenposten.

Hun sier at norske myndigheter kommer til å samarbeide med andre land i disse spørsmålene og følge regelverket til Det europeiske grense- og kystvaktbyrået (Frontex).

– Det er for å forhindre at vi får enda flere som søker til den farlige reisen det er over Middelhavet, fordi de tror at det kan være løsningen på deres velferdsutfordringer. Det er viktig å huske at veldig mange av dem som er i Libya og i disse områdene nå, ikke er folk som kommer fra land der det er en krisekonflikt eller er den typen flyktninger. Det er folk som ønsker et bedre liv, sier Solberg.

Hva som skjer hvis skipet tar seg helt til Norge er uvisst.

– Da må vi håndtere den situasjonen når det skjer, sier hun.

Venstre: – Norge må være beredt

I regjeringspartiene Venstre og KrF åpner de opp for at Norge må ta ansvar.

– Havretten slår fast at folk som berges på havet skal settes i land i nærmeste havn. Nå har vi en situasjon der flere land dessverre ikke er villige til å påta seg det ansvaret. Det må likevel Norge være beredt til å gjøre om det er nødvendig, sier Terje Breivik, nestleder og parlamentarisk leder i Venstre.

Kristelig Folkepartis leder, Kjell Ingolf Ropstad mener situasjonen illustrerer en stor utfordring vi fortsatt har når mennesker legger ut på flukt.

Han sier det først og fremst trengs en felleseuropeisk løsning for hvordan man skal ta vare på menneskene som blir reddet. Her har alle et ansvar, også Norge.

– Vi har alle et ansvar og må finne løsning og en byrdefordeling. Det har vi gjort tidligere, og jeg håper vi kan gjøre det igjen, sier Ropstad.

Fakta: Ocean Viking Leger Uten Grenser og organisasjonen SOS Mediterranee har leid det norskeide skipet Ocean Viking for å driver redningarbeid i middelhavet. Skipet har et mannskap på 31 personer og har de siste dagene reddet 251 mennesker i middelhavet. Ocean Viking har tidligere gått i oppdrag for Equinor i Nordsjøen. Det er et standby-skip, laget for å kunne redde 300 oljearbeidere ved en ulykke. Leger Uten Grenser ber nå om at europeiske myndigheter og Norge bidrar til å sikre at de reddede kan bli satt i land i nærmeste trygge havn.

Leger uten grenser: – Jeg reagerer veldig sterkt

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sa fredag til NRK at migrantene må transporteres tilbake til Afrika og pekte på Tunisia og Libya som to alternativer.

– De bør ikke sendes til Europa, for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sa Kallmyr.

De uttalelsene ble ikke tatt godt imot hos Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser.

– Jeg reagerer veldig sterkt på det. Vi jobber i interneringsleirene i Libya, og der ser vi forhold vi nesten ikke har sett maken til i hele vår historie. Det er elendige forhold, og mange blir utsatt for vold og tortur. Å returnere dem til Libya er ikke et alternativ, sier hun.

Nordstrand er enig i at Norge ikke har et særskilt ansvar for Ocean Viking.

– Men hvis det blir en situasjon hvor vi nektes adgang til nærmeste trygge havn, så håper vi at Norge vil spille en konstruktiv rolle for å løse situasjonen.

Utpressing og tortur

Hun sier at mange av dem som ble reddet fra en liten gummibåt søndag, kommer fra Sudan eller Sør-Sudan.

Nordstrand vil ikke gå med på at Leger uten grenser bidrar til at flere legger ut på en farlig flukt over Middelhavet.

Ifølge henne har de som er blitt reddet fortalt om enten vilkårlig fengsling, utpressing, tortur eller tvangsarbeid under slaverilignende forhold.

– Situasjonen i Libya er så ille at de heller vil risikere å drukne enn å bli der. Når noen nærmest bruker drukning som avskrekkingsmiddel, så syns jeg det er spekulativt og inhumant. Det gjelder uansett om det er mennesker med krav på et beskyttelsesbehov eller ikke.