Høyre foreslår ny pandemi-reservestyrke

Høyres programkomité vil opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi.

Her er Linda Hofstad Helleland med programutkastet. Olav Olsen

7. sep. 2020 10:11 Sist oppdatert nå nettopp

I dag legger Høyres programkomité frem sitt forslag til politikken regjeringspartiet skal gå til valg på i 2021. Partiet har lekket forslag fra programutkastet i ukevis, også til Aftenposten.

Men lederen av programkomiteen, Linda Hofstad Helleland, hadde nyheter å komme med da hun la frem programutkastet i sin helhet på Oslo Met i Oslo mandag.

– Høyre skal vinne valget i 20121, sa Helleland da. Hun understrekte at det er fullt mulig for Høyre å vinne valget slik at Erna Solberg får sin tredje periode som statsminister.

Av utkastet går det blant annet frem at Høyre vil opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan aktiviseres i en eventuell pandemi.

Partiet vil også sørge for tilstrekkelig lager- og produksjonskapasitet av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon. Dette vil parteit gjøre i samarbeid med helsenæringen.

Høyre-regjeringen har fått kritikk for beredskapen Norge hadde da koronaviruset kom. Pandemi og legemiddelmangel ble regnet som en sannsynlig trussel av norske sikkerhetsmyndigheter.

Vil tillate ølsalg til klokken 23

I programutkastet går det frem at Høyre vil liberalsiere alkoholpolitikken i Norge. Det ville KrF, som Høyre regjerrer med, være kraftig imot.

Programkomiteen foreslår blant annet å tillate salg av alkohol i butikker frem til klokken 23 på hverdager og lørdager. Samtidig foreslås det å tillage salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker og å utvide åpningstidene til Vinmonopolet til klokken 20 på hverdager og lørdager.

Programkomiteen vil også ha reduserte særavgifter på enkelte grensehandelutastte varer. Det er ikke spesifisert hvor mye eller hvilke varer, men Helleland har gjort det klart at det er snakk om alkohol i VG.

Vil øke maksstraff

Hovedlinjen skal være at mennesker rehabiliteres tilbake til samfunnet, understreker Høyres programkomité i sitt førsteutkast til valgprogram.

Men når det gjelder særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, foreslår programkomiteen at strafferammen utvides til 50 år.

Programutkastet blir nå sendt ut på høring til Høyres lokallag og andre organer. Frist for innspill er satt til 20. november, før det endelige utkastet fra programkomiteen offentliggjøres i januar. Det endelige programmet blir vedtatt etter politisk behandling på Høyres landsmøte i 2021.