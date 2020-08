Siv Jensen reagerer kraftig på tyrkisk Sian-reaksjon

Frp-leder Siv Jensen reagerer sterkt på utspillet det tyrkiske utenriksdepartementet kom med etter at organisasjonen Sian brant koranen i Oslo i helgen.

Fanny Bråten med koranen under Sians markering utenfor Stortinget lørdag. Det har fått både det tyrkiske utenriksdepartementet og Frp-leder Siv Jensen til å reagere. Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

31. aug. 2020 05:47 Sist oppdatert nå nettopp

Departementet fordømmer handlingen i en uttalelse på den tyrkiske ambassadens Facebook-side og skriver at det forventer at norske myndigheter utfører nødvendige tiltak for å sikre at denne typen handlinger ikke skjer igjen.

Det reagerer Jensen sterkt på. Hun forventer at regjeringen gir tyrkiske myndigheter klar beskjed om at ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge.

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre stater få begrense den grunnlovfestede ytringsfriheten vi har i Norge. La meg slå fast at det er fullt lovlig å brenne koranen i Norge. Det skal det fortsatt være. Jeg tar avstand fra brenning av koranen, på samme måte som jeg tar avstand fra brenning av det norske flagg eller bibelen. Det er likevel noe vi må tåle i vårt samfunn, fordi det er en del av ytringsfriheten, sier Frp-lederen i en kommentar til NTB.

Samtidig understreker hun at partiet tar anstand fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Det var under en markering lørdag at Sian-profilen Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen.

